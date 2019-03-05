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一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

分局長很三八獻心型巧克力 女同事羞：很久沒被告白了

2019-03-05 17:22聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市第三警分局深耕「性別平等」，分局長陳仕諺對於女性工作權益及福利尤其重視，每年籌備婦女節活動都費盡心思，讓與會同仁深刻感受到他的重視及愛護，今天上午分局邀請42位局內女性同仁，到第三局所轄的文化部文化資產園區，參加三八婦女節的活動，並為女同仁送上心型「金莎巧克力」及禮金，陳還親自獻上暖暖祝福，讓女同仁直說有「有被告白的感覺」。

台中市第三警分局表示，今年三八婦女節活動，有別以往在陽剛氣氛濃重的分局禮堂舉辦，今天上午10時許，特別將活動會場移師第三分局轄內的文化部文化資產園區舉行，園區近在咫尺，平日同仁公務繁忙卻罕有機會造訪，因此活動前特別安排園區導覽，讓同仁偷得浮生半日閒接觸優秀的藝術作品，走在前身為日治時代「大正製酒株式會社」的舊酒廠園區，大片工業遺產與歷史建築讓女性同仁見證日治時期迄今的台灣製酒產業歷史。

第三警分局表示，為慰勞女性同仁長期以來對家庭及工作的辛勞付出，分局長陳仕諺選擇贈送心型巧克力禮盒，讓女性同仁吃在嘴裡甜在心裡，另外還準備200元禮金，女同仁從分局長手中接過巧克力時忍不住眉開眼笑地說「好久沒這種被告白的感覺」。

分局長陳仕諺也利用機會向女同仁致謝，肯定同仁工作上的努力與表現，透過與會座談更實際瞭解女性同仁工作及生活上之需求，承諾分局將持續營造良善的工作環境，落實性別平權的理念，他更有感於女性同仁長期對家庭及工作的辛勞付出，期許同仁更要多愛自己一點。

台中市第三警分局今天在文化部文化資產園區舉辦三八婦女節活動。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局今天在文化部文化資產園區舉辦三八婦女節活動。圖／第三警分局提供
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台中市第三警分局今天在文化部文化資產園區舉辦三八婦女節活動，分局長陳仕諺將心型巧...
台中市第三警分局今天在文化部文化資產園區舉辦三八婦女節活動，分局長陳仕諺將心型巧克力贈送給42位女同仁。圖／第三警分局提供
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巧克力告白文化資產

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