男童溺水成植物人仍不幸病逝 父親要討公道

2019-03-05 18:10 中央社 桃園5日電



台中市鄭姓男童106年暑假跟補習班到游泳池不慎溺水導致腦死，台中地檢署2月底起訴在場救生員、補習班主任及導師。男童昨天病逝，檢察官今天會同法醫相驗，釐清確切死因。

台中市格瑞茲文理補習班張姓主任及陳姓導師，106年帶學生到后里區游泳池戲水，但12歲鄭姓男童卻不慎發生溺水意外，救上岸時已錯過搶救黃金時間，成為腦死的植物人，男童昨天下午2時59分不敵細菌侵襲，病逝於林口長庚醫院。

男童父親是單親爸爸，為了照顧成為植物人的兒子，他收掉早餐店，每天從新竹湖口到林口長庚醫院，期待兒子有一天能醒來。鄭父受訪表示，兒子狀況突然惡化，昨天下午不敵細菌侵襲，他一直陪在兒子身邊。

獨自照料兒子1年半的鄭父難掩傷痛，在臉書（Facebook）上表示「孩子不痛了，去佛祖身邊當個快樂的小天使，不再打針、不再吃藥，可以當個天真活潑開朗、沒有病痛的孩子了」，鄭父也控訴老師及救生員的失職，因為「大人的過失，害死無辜的孩童」。

鄭父表示，當時兒子誤闖深水區，但補習班老師只顧著滑手機，救生員也未察覺，直到8分鐘後才被發現，錯失救援的黃金時間。由於雙方官司仍在訴訟，尚未獲得理賠的鄭父這一年半幾乎耗盡家產，如今男童不治，台灣急難救護協會也緊急發起募款，總幹事陳在斌說，目前已經替男童募得喪葬費用，會盡力辦好男童後事。

台中地檢署2月底已偵結全案，依業務過失傷害罪嫌起訴游泳池主任、4名救生員及補習班2名帶隊老師，但男童去世，檢方日後可能更改起訴罪名。男童遺體目前暫置中壢殯儀館，檢察官今天下午將會同法醫完成相驗，釐清男童確切死因。