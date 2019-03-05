婦人躺交流道送醫命危 小黃司機竟說不知客人為何不見

2019-03-05 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



桃園市1名廖姓計程車司機，昨晚6時許在中原大學附近搭載女性乘客欲前往楊梅，大約30分鐘之後58歲吳姓婦人卻被發現躺在國道一號幼獅交流道旁路肩，渾身是傷奄奄一息。警方循線找到廖姓司機，他竟供稱不知道車上乘客為何突然不見了？員警對行車途中到底發生何事高度存疑，已通知司機到案說明釐清。

國道公路警察局第一大隊昨晚6時50分接獲報案，指稱有女子受傷躺在南向67公里處的外側車道靠路肩邊線上，警方立即派遣巡邏車前往查看並通報119，發現1名婦人頭部流血、尚有意識。

當時她的左臉腫脹、右腳撕裂傷、右小腿骨折，身旁留有嘔吐物，意識不清但對痛仍有反應，救護車連忙將傷者送往楊梅區怡仁醫院急救，後來轉送林口長庚醫院住進加護病房觀察。

由於她的手機和證件遺留現場，警方才得知身分，經通知，家屬表示吳女當時是要到楊梅區天成醫院看病，接獲員警通知才知她竟重傷倒臥在高速公路交流道路肩。

警方連夜調查，發現吳女是在昨晚6時18分左右，於中原大學附近搭上計程車，員警透過車牌找到住在中壢的53歲廖姓司機，初步透過電話查訪，他聲稱吳女上車說要到楊梅天成醫院看病，於是計程車從內壢交流道上國道1號往南行駛。

廖姓司機聲稱，車程約30分鐘左右，突然發現車上乘客不見了，到底發生什麼事，他也搞不清楚，直到接獲警方通知，才知道吳女受傷躺臥高速公路旁。