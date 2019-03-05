港男來台環島9天首日掉錢包 警迅速尋獲

2019-03-05 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



一名33歲簡姓香港遊客，預計來台完成腳踏車環台9天旅程，昨日抵達台灣後於桃園市大溪區住宿一晚，但用完晚餐搭計程車返回民宿時，發現錢包疑似掉落在計程車，今日上午趕緊報警求助，警方立刻調閱監視器，循線找到計程車司機，順利尋回香港男子遺失的錢包。

經了解，簡男昨日抵達台灣，先騎租用的腳踏車到大溪區後，晚間住宿大溪區某家民宿，再前往市區用餐，用餐後搭乘計程車回民宿，下車後才發現身上的錢包不翼而飛，當中放有港幣、台幣等總價值兩萬餘元，但人生地不熟，也沒記下計程車車號，便向民宿老闆娘求助，老闆娘告知簡男可向警方報案，因此今日上午簡男趕緊到大溪警分局內柵派出所報案。

值班警員蔡佳明、黃舒璟瞭解後，立即調閱監視器畫面尋找，找到簡姓旅客所搭乘的計程車，然聯絡不上司機，經了解計程車司機居住於龜山，警方立即與龜山分局聯繫，透過龜山分局龜山派出所的協助，順利找到司機，並在車內的角落發現錢包。