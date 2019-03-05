消防人員攀繩救人驚險也驚嚇 曾臉貼臉面對死者

2019-03-05 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



各縣市消防單位自發性創立「繩索技術交流賽」，今天上午在麗寶樂園摩天輪進行，考驗消防人員高空救援能力，選手利用繩索在摩天輪上救人，畫面驚險，今年是第二次舉辦消防人員交流賽；參賽過程消防人員彼此分享繩索救人經驗，一名特搜隊員的經驗最「嚇人」。

一名特搜隊員說，攀繩救人，消防人員要冒險也可能受到驚嚇，台中特搜隊員曾在任務中，一名自殺者吊在橋上，遺體垂吊空中，特搜隊員攀繩到死者前，幾乎臉貼臉綁好遺體才能吊掛拉上岸，被問到為何不直接拉上岸，特搜隊員說，因為死者的頭和脖子已分離，只剩皮連著，硬拉上岸會屍首分離。

今年有6支隊伍參賽，包括台中和高雄消防人員組隊，另有一支民間救援隊伍。台中消防局人員組成的「TRAT虎行」，曾在2018年國際繩索救援賽中，打敗加拿大、比利時、日本、港澳與中國等其餘9支隊伍，奪下總冠軍，克服峽谷、河流與峭壁等複雜地形，發揮救援技術與環境適應力，也是這次比賽中受矚目的隊伍。