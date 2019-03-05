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為韓、柯說話 林右昌：縣市長出訪拚外交沒必要批評

室內設計師兼職白牌司機 籌不出1萬1500元挨告

2019-03-05 15:01聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市許姓室內設計師，接案聘請派遣工清除家具未交付1萬1500元，還辯怕派遣工「手腳不乾淨」才不付現，事後許不接電話、避不見面，讓派遣工李姓女負責人憤而提告詐欺罪。許男昨到案稱家裡經濟臨時有困難，他白天當室內設計師、晚上跑計程車，才會漏接電話，警詢後將許男依詐欺罪嫌函送。

台中一家工程有限公司李姓女負責人(48歲)不滿，公司2年來與許姓室內設計師(40歲)合作，許男接案後，客戶家需要裝潢、清除廢棄物，會向她的公司聘請派遣工，完工後均當天現場支付費用，但去年12月13、16日共派遣4名工人卻未收到款項1萬1500元，且許男電話不接、避不見面，她前天憤而向許提告詐欺罪。

台中市警方昨請許男到案說明，許辯稱，他認為當時來的派遣工「手腳不乾淨」，不會將錢繳回公司，他才會以電話告知公司另名徐姓員工，要改以匯款方式繳費。但李姓女負責人說，當時徐姓員工未接獲許男電話，且公司帳目根本沒有這筆金額入帳，戳破許男謊言。

許後來向警方改口，因家中臨時遭遇重大變故、經濟無力負擔，甚至搬出悲情牌，「我白天做室內設計，晚上還要跑車(計程車司機)，沒時間睡覺，要趕快賺錢」。但警方詢問為何李女與警方電話都不接？許稱，工作繁忙，沒空接。

許男坦言，區區1萬1500元實在不該把事情鬧到這麼大，他允諾本月會找李姓女負責人結清債務。警詢後昨將許男依詐欺罪嫌函送法辦。

許姓室內設計師未付1萬1500元給派遣工，竟辯稱派遣工「手腳不乾淨」，不敢支付現...
許姓室內設計師未付1萬1500元給派遣工，竟辯稱派遣工「手腳不乾淨」，不敢支付現金，派遣工李姓女負責人憤而提告。記者林佩均／攝影
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派遣工詐欺

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