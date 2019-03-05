山路不排隊轎車逆向 機車騎士一路「逼倒退」
不少民眾把握228連假，紛紛到各地旅遊賞櫻，桃園市復興區拉拉山櫻花盛開，吸引兩萬多名遊客前往，但因人車眾多，竟然有民眾不依序排隊，直接將車輛逆向行駛，一名騎士見狀後，不斷逼退逆向車輛，事後也將影片po上網路引起網友熱議。
桃市府風景區管理處、大溪警分局估算4天連假，進入大溪車次約2萬6000輛、遊客約7萬2000人次，前往復興拉拉山的車次約7000輛、遊客約2萬4000人次，人車總數較去年同期假日成長約1成，前往蝙蝠洞約5000人次。
臉書社團「爆料公社」一名網友昨日po出一段影片，畫面中復興區山路沿線許多車輛欲上山，但因路況壅塞，機車騎士也只能找縫隙竄，但一台白色小客車卻不排隊，違規駛入來車道逆向行駛，po文者更寫下「瘋狂的汽車駕駛，就你一個人不用排隊，就你最特別」，沿路不斷逼退白色小客車，此舉獲不少網友贊同，但也有人認為機車騎士找縫隙鑽，反酸「機車逆向鑽車道，又可以阻止對方逆向，讚」。
大溪警方依《道路交通處罰條例》第45條規定，將處新臺幣600至1800元罰鍰，呼籲山路道路多彎狹窄，遇到車多壅塞時，警方定會派員加強疏導，駕駛要耐心等候，排隊依序前進，切勿貪快逆向違規，以維護用路人安全。
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