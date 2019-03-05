牙醫和小三啃同根雞腿 還安撫元配：我們三個能共存
擔任牙醫師的劉姓男子婚後和同診所的女醫師外遇，劉的妻子曾親眼看到他和小三同吃一根雞腿，劉還傳訊息問小三「寶貝你下面有濕濕的嗎」、「我的下面是不是真的超大的啊」等語，劉妻事後向小三提告求償，台北地方法院判小三應賠償40萬元，可上訴。
劉妻提告主張，丈夫是牙醫師，因為工作緣故，2010年向她表示要到中壢租房子，她不疑有他答應丈夫。未料，她2017年228連假和全家人出遊，小三擔任導遊，還和丈夫互相夾菜，互啃同一隻雞腿；隔2個月，看到丈夫在台北市接送小三，她忍不住攤牌，丈夫竟說「我們三個可以共存的」、「她不是一夜情」。
劉妻還發現，小三曾在車上替丈夫口交，她某日和警方一起到丈夫位於中壢的租屋處，也看到小三衣衫不整。小三和丈夫2013年早在同一間醫院進修，知悉丈夫已婚且有小孩，認為小三已侵害她的配偶權，要求小三賠償250萬元。
小三辯稱，劉的訊息雖然略帶有性暗示、態度輕挑，但兩人從未發生關係，只是診所的同事，認為她並沒有侵害劉妻的配偶權。但法官認為，劉曾傳訊詢問小三，「寶貝你下面有濕濕的嗎」、「把我最愛的人叫他幫我口交讓他吐出來」、「我的下面是不是真的超大的啊」等語；小三也回應，「我剛有去廁所催吐」、「人家剛在車上真的要吐了」等，認為小三侵害劉妻的配偶權，判賠償劉妻40萬元，可上訴。
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