牙醫和小三啃同根雞腿 還安撫元配：我們三個能共存

2019-03-05 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



擔任牙醫師的劉姓男子婚後和同診所的女醫師外遇，劉的妻子曾親眼看到他和小三同吃一根雞腿，劉還傳訊息問小三「寶貝你下面有濕濕的嗎」、「我的下面是不是真的超大的啊」等語，劉妻事後向小三提告求償，台北地方法院判小三應賠償40萬元，可上訴。

劉妻提告主張，丈夫是牙醫師，因為工作緣故，2010年向她表示要到中壢租房子，她不疑有他答應丈夫。未料，她2017年228連假和全家人出遊，小三擔任導遊，還和丈夫互相夾菜，互啃同一隻雞腿；隔2個月，看到丈夫在台北市接送小三，她忍不住攤牌，丈夫竟說「我們三個可以共存的」、「她不是一夜情」。

劉妻還發現，小三曾在車上替丈夫口交，她某日和警方一起到丈夫位於中壢的租屋處，也看到小三衣衫不整。小三和丈夫2013年早在同一間醫院進修，知悉丈夫已婚且有小孩，認為小三已侵害她的配偶權，要求小三賠償250萬元。