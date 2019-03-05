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胡木源接國安局副局長 新北警局長仍「喬不攏」

2019-03-05 13:53聯合報 記者袁志豪╱即時報導

新北市警察局長胡木源昨傳出接任國安局副局長，今天警政高層人士證實，局長確實已經收到派令，近期將辦理離差，至於何時到國安局就任，還要等確定由誰來接任新北市警察局長的位置，才能辦理交接；至於新的局長到底是誰，警政高層人士表示，目前仍「喬不攏」。

新北市長侯友宜今天在新北市中學暨小學運動會開幕典禮會後受訪，被問及新北市警察局長有無屬意條件？侯友宜說，警政人事本來就是一條鞭，他當過警政署首長很清楚，按照階級、期別、倫理及績效考核，尊重警政署人事權，給地方尊重以外，不希望看到有政治力介入，一切尊重警政署人事考核。

新北市警察局長胡木源昨傳出接任國安局副局長，今天警政高層人士證實，局長確實已經收...
新北市警察局長胡木源昨傳出接任國安局副局長，今天警政高層人士證實，局長確實已經收到派令。圖／報系資料照片
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新北市警察局長胡木源昨傳出接任國安局副局長，今天警政高層人士證實，局長確實已經收...
新北市警察局長胡木源昨傳出接任國安局副局長，今天警政高層人士證實，局長確實已經收到派令。圖／報系資料照片
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