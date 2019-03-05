胡木源接國安局副局長 新北警局長仍「喬不攏」

2019-03-05 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市警察局長胡木源昨傳出接任國安局副局長，今天警政高層人士證實，局長確實已經收到派令，近期將辦理離差，至於何時到國安局就任，還要等確定由誰來接任新北市警察局長的位置，才能辦理交接；至於新的局長到底是誰，警政高層人士表示，目前仍「喬不攏」。