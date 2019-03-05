超巿撿到1萬元 警靠監視器花了一周找失主

2019-03-05 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市樹林區上月21日有人在超市購物時，不慎將隨身攜帶的1萬元現金遺落在櫃檯，雖然業者與警方曾試圖調閱會員購物紀錄尋找失主，但無奈該名消費者沒有辦理會員資料，員警只好帶回店內的監視器畫面進行比對，花了一周多成功找到失主，讓失主高興到簡直不敢相信。

劉姓男子（33歲）上月21日在樹林區佳園路上1間全聯超市購物，卻不小心將口袋內剛領的整疊萬元現金大鈔在結賬時掉在櫃檯前，可是男子當下並未發現就提著買來的商品離開。

但排在後方的1名熱心陳姓女子，才剛放下商品要結賬，就發現地上的1萬元現金，便馬上要追出還給失主，可是卻已不見人影，只好將現金拿到山佳派出所交給警方處理。

但員警回到全聯超市試圖請業者調出購物紀錄查詢，卻發現該名男子因為不是以會員身分結賬，所以沒有留下任何聯絡資料；原本眾人一籌莫展，員警靈機一動要求業者提供店內、店外的監視器畫面，拿回警局慢慢搜尋。

員警先從店內結賬的監視器畫面確認遺失現金的民眾穿著，再從畫面上一路比對到店外民眾騎上機車離開的畫面，再以車追人，終於在3月2日聯繫上遺失現金的劉姓男子。