影／公親變事主 賭債糾紛被毆吞粉致死

2019-03-05 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市暖暖某處洗車場日前驚爆聚眾毆人，遭毆李姓男子傷勢嚴重，還疑似情急之下吞下一包白色粉末，送醫急救仍宣告不治。轄區警方介入調查發現，竟是死者表弟與他人有債務糾紛，李男接獲表弟求救電話到場助陣，卻連帶被痛毆，傷重又吞食不明粉末後身亡。全案朝妨害自由、恐嚇、傷害致死、殺人等罪嫌偵辦，檢方明日將解剖死者釐清死因。

警方循監視器追查，將三名涉嫌施暴男子帶回警局偵訊。經初步了解，該三名犯嫌2日凌晨藉故約李男表弟至暖暖某洗車場談判，先是一陣質問，再出手毆人；李男表弟不堪毆打，趕緊打電話給李男求助，李男旋即趕到場，卻也連帶捲入亂局，一陣混亂之中，李男趁機打電話向友人求救，並吞食一包不明粉末。

李男友人趕到場時，發現李男傷重，且李男表弟還稱，目睹他吞下一包粉末，連忙將李男載往八堵礦工醫院急救。院方人員接收李男時，發現患者全身多處瘀傷，頭部也有傷痕，急救後仍宣告不治。警方趕抵醫院時，僅剩李男女友待在醫院急診室。