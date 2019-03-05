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為抓竊賊 勇警一拳擊破遮雨棚

2019-03-05 13:04聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市一名張姓男子看中市區一間夾娃娃機店無人看管，4天前趁深夜潛入，將店內總電源關閉，中斷監視器攝影後，徒手撬開兌幣機，將裡面錢幣搜刮一空後逃逸，昨天凌晨，張男因食髓知味，再度犯案，當場被業者報警，警方抵達時，張男以遙控鐵門堵住警方，再躲至遮雨棚屋頂，萬萬沒想到新竹勇警竟一拳將遮雨棚擊碎，順利將躲在屋頂的張男逮捕，訊後依竊盜罪嫌移送。

警方指出，43歲張男有竊盜前科，上周六不改本性，深夜趁無人看管，又做「老本行」，徒手撬開老式木製兌幣機，得手約1萬5千元隨後逃逸，張男還因為一夜就賺了一萬元「實在太好賺」，昨天凌晨又跑進同一間店再次行竊，卻沒想到業者也在場埋伏，當場被逮。

後來警方抵達現場後，發現店家鐵門遭張男關閉且中斷電源，因此警方決定從店家2樓窗戶攀爬入內，搜索40分鐘在2樓遮雨棚樓頂發現張男蹤影，由於情況緊急，警方擔心張男隨時會逃跑，東勢派出所警員鍾仁偉當下直接徒手將遮雨棚屋頂擊碎，再從破洞中進入當場將張男壓制。

看到警方「一拳擊碎」遮雨棚的張男，當場嚇得說不出話來，警方訊後將他依竊盜罪嫌送辦。警方表示，張男為躲避警方查緝，潛入店家後會將鐵捲門放下，隨後關閉總電源，萬一行竊曝光可阻止警方進入，另一方面也可中止監視器攝影，十分狡猾。

東勢派出所警員鍾仁偉徒手將遮雨棚屋頂擊碎，再從破洞中進入當場將竊賊張男壓制。圖／...
東勢派出所警員鍾仁偉徒手將遮雨棚屋頂擊碎，再從破洞中進入當場將竊賊張男壓制。圖／警方提供
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竊盜新竹攝影

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