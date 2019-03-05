黑吃黑慘遭割斷手筋腳筋 再以鐵鎚磚塊重擊頭致死

2019-03-05 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



朱男與古男素有積怨，去年雙十國慶當晚在紫爵酒店押走古男，持辣椒水噴臉、短刀猛刺臀部及大腿，戴上手銬押到冷凍庫廠房，持鐵鎚、磚塊重擊頭部，再割斷他的手筋、腳筋後，載到全民醫院丟包，被害人傷重死亡，台中地檢署今天依重傷害致死罪起訴朱男及同夥共14人。

朱男（26歲）到案後，供稱半年前在酒店喝酒時，古男當眾羞辱他，他因而懷恨在心報復；不過，到案的其他同夥供稱，古男「黑吃黑」一、兩千萬元，因而朱男等人強押被害人索債，幕後老大已逃至國外，由檢警持續追緝。

起訴書指出，朱男等人與被害人古男素有積怨，而生報復尋釁之心，107年10月10日晚間，朱嫌獲悉古男與古的兒子、友人，在台中市西屯區紫爵酒店飲酒作樂。

朱男即邀賴男、莊男等人，前往西屯區燉品棧中華料理店，再聯繫廖男等多人，在燉品棧外集結，謀議毆打古男再押走，分發鋁棒、辣椒水、口罩、護目鏡後，分配任務。

由莊男等多人，駕駛休旅車、賓士車、保時捷，前往紫爵酒店，在805包廂內，持辣椒水朝古男臉部噴，朱嫌持短刀刺被害人的臀部及大腿，再上手銬押上休旅車，載往北屯區的一處冷凍庫廠房。

朱嫌叫所屬將古男抬進冷凍櫃內，逼迫被害人償還債務未果，同夥持鋁棒、磚塊、鐵鎚朝被害人頭部、四肢揮打，敲碎古男手、腳掌，致被害人受有多處粉碎性骨折及大量失血，朱並持短刀割斷古的手筋、腳筋。