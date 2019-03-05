影／六度酒駕還敢上路！酒駕男遇警主動交出鑰匙

2019-03-05 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市楊姓工人有酗酒習慣，酒駕被警方取締紀錄高達5次，清晨未開大燈騎車遭警攔查，楊自知難逃，主動停車並拔下鑰匙交給警方，警方詢問「你有喝酒？」楊沉默不語直點頭，直接吹氣進行酒測達0.82毫克，過程不到15分鐘，員警也訝異，「第一次遇到這麼配合的」。

楊姓男子(42歲)在工地工作，長年有酗酒習慣，台中市警局第二分局育才所警員王楚翔、錢明緯調查，楊男從民國92年至108年間已被警方查獲5次酒駕紀錄，前天清晨3時許，楊男酒後竟又騎車在北區三民路與公園路口，因未開大燈被警方攔查。

楊男稱心情不佳就以酒精麻醉自己，加上工作鬱悶，才會獨自一人到繼光街一家PUB喝酒，直至清晨2時許，喝了約4瓶啤酒離開，準備要找朋友續攤，貪圖友人住在附近才會酒後騎車，未料仍栽在警方手中。