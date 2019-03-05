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影／六度酒駕還敢上路！酒駕男遇警主動交出鑰匙

2019-03-05 12:06聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市楊姓工人有酗酒習慣，酒駕被警方取締紀錄高達5次，清晨未開大燈騎車遭警攔查，楊自知難逃，主動停車並拔下鑰匙交給警方，警方詢問「你有喝酒？」楊沉默不語直點頭，直接吹氣進行酒測達0.82毫克，過程不到15分鐘，員警也訝異，「第一次遇到這麼配合的」。

楊姓男子(42歲)在工地工作，長年有酗酒習慣，台中市警局第二分局育才所警員王楚翔、錢明緯調查，楊男從民國92年至108年間已被警方查獲5次酒駕紀錄，前天清晨3時許，楊男酒後竟又騎車在北區三民路與公園路口，因未開大燈被警方攔查。

楊男稱心情不佳就以酒精麻醉自己，加上工作鬱悶，才會獨自一人到繼光街一家PUB喝酒，直至清晨2時許，喝了約4瓶啤酒離開，準備要找朋友續攤，貪圖友人住在附近才會酒後騎車，未料仍栽在警方手中。

警員王楚祥說，楊男看到警車在後，自知難逃，主動停下機車並將機車鑰匙交到他的手中，警方權力告知後，楊熟知警方SOP，完全不推託直接進酒測，測出0.82毫克，整個過程中不到15分鐘，讓員警驚嘆，「第一次遇到這麼配合的」，但也再三告誡楊改掉酒後駕車惡習，勿害人害己，警詢後將楊男依公共危險罪嫌移送。

楊男(右)6度酒駕被警方查緝，自知法網難逃，主動停好機車，並將機車鑰匙(紅色圓圈...
楊男(右)6度酒駕被警方查緝，自知法網難逃，主動停好機車，並將機車鑰匙(紅色圓圈處)交到警方手中。記者林佩均／翻攝
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楊男(右)6度酒駕被警方查緝，自知法網難逃，配合警方進行酒測，過程不到15分鐘，...
楊男(右)6度酒駕被警方查緝，自知法網難逃，配合警方進行酒測，過程不到15分鐘，連員警都驚訝直呼「第一次遇到這麼配合的」。記者林佩均／翻攝
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酒駕台中市

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