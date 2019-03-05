誤入偏僻山徑孤立無援 台電這組數字救了3人

2019-03-05 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



受困山區產業道路可靠這招！高雄市邱姓婦人與家人出遊六龜，行走八八風災後少人通行的產業道路，轎車受困泥濘道路無法動彈，報案後警方也找不到受困地點，所幸後來警方依據電線桿編號找到人，歷時3小時脫困下山。

杉林小份尾通往六龜的山徑崎嶇難行，八八風災後路況極差，平日只有機車或農用貨車勉強通行。警方指出，3日傍晚接獲邱姓婦人報案說，她與丈夫、兒子前往六龜散心，因對路況不熟，車子受困杉林區小份尾深山，周遭沒有任何住家可求救。

旗山警分局杉林分駐所接獲通報，兩名員警勘查發現，報案人受困的地點不明確，路況差到連警車都上不去，眼見天色昏暗，協請當地居民上山找人。

杉林所長蕭宗元指出，山區收訊不良、定位失準，台電公司的電線桿編號是個聰明指標，上方文字會有「左右」之分，號次也是遞減或遞增，可當尋人指標。員警起初找不到報案人，後來靈機一動詢問受困地點的電線桿號次，循著「林班分34左47Q5083FA69號」找到人，當時天色已晚，邱婦與家人起火取暖，看見眾人開心不已。