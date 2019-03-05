親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

小心！洗麥當勞可樂杯突碎裂濺血縫針 護士：蠻多人這樣

《波西米亞狂想曲》：娛樂至死的後真相時代

誤入偏僻山徑孤立無援 台電這組數字救了3人

2019-03-05 11:56聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

受困山區產業道路可靠這招！高雄市邱姓婦人與家人出遊六龜，行走八八風災後少人通行的產業道路，轎車受困泥濘道路無法動彈，報案後警方也找不到受困地點，所幸後來警方依據電線桿編號找到人，歷時3小時脫困下山。

杉林小份尾通往六龜的山徑崎嶇難行，八八風災後路況極差，平日只有機車或農用貨車勉強通行。警方指出，3日傍晚接獲邱姓婦人報案說，她與丈夫、兒子前往六龜散心，因對路況不熟，車子受困杉林區小份尾深山，周遭沒有任何住家可求救。

旗山警分局杉林分駐所接獲通報，兩名員警勘查發現，報案人受困的地點不明確，路況差到連警車都上不去，眼見天色昏暗，協請當地居民上山找人。

杉林所長蕭宗元指出，山區收訊不良、定位失準，台電公司的電線桿編號是個聰明指標，上方文字會有「左右」之分，號次也是遞減或遞增，可當尋人指標。員警起初找不到報案人，後來靈機一動詢問受困地點的電線桿號次，循著「林班分34左47Q5083FA69號」找到人，當時天色已晚，邱婦與家人起火取暖，看見眾人開心不已。

警方說，邱婦轎車深陷泥濘路面無法動彈，後來協請居民駕駛農用搬運車拉出車子，共花3小時完成救援任務，此條山路路況欠佳，不適合車輛通行。

邱姓女子（左一）與家人出遊，不慎誤入偏避山徑無法下山，所幸員警與當地居民上山救援...
邱姓女子（左一）與家人出遊，不慎誤入偏避山徑無法下山，所幸員警與當地居民上山救援才順利脫困。記者徐白櫻／翻攝
分享

六龜八八風災災後

相關新聞

影／六度酒駕還敢上路！酒駕男遇警主動交出鑰匙

2019-03-05 12:06

BMW路權較大？網友PO：他硬擠公車道態度「非常兇猛」

2019-03-05 11:30

抓交替？2少年落水獲救後驚恐說：腳像被拉住了

2019-03-05 10:58

女子愛車無故被噴漆 嫌犯落網：同車型顏色，噴錯了

2019-03-05 12:01

黑吃黑慘遭割斷手筋腳筋 再以鐵鎚磚塊重擊頭致死

2019-03-05 12:08

少女路倒員警處理 媽媽經過發現急喊「妳怎麼了！」

2019-03-05 11:07

影／藝高人膽大 各地消防員摩天輪高空繩索救援交流賽

2019-03-05 11:06

女警奉上一碗熱粥給八旬老嬤 紙條上四個字暖暖的

2019-03-05 11:04

插畫家與警察合作出貼圖夯爆 推出首日直掃千組

2019-03-05 11:03

影／阿嬤深夜冷縮路角落 暖警拿警用外套蓋她身

2019-03-05 11:00

24歲軍官燒炭 尋短前兩天還幫父親慶生

2019-03-05 09:39

台中制暴徒用生薑水 警體驗：夠嗆辣

2019-03-05 09:31

誤吞整副假牙 失智翁搶回一命

2019-03-04 23:39

台北轉運站門口冒大火 疑似有人亂丟菸蒂釀災

2019-03-04 22:12

中山高幼獅段婦人倒臥路肩 疑似從國道跳下來

2019-03-04 21:09

積欠債務討債未果 男子憤而開三槍當場被警逮捕

2019-03-04 21:06

情侶棄嬰屍逃回新加坡 警：很難押回來了

2019-03-04 19:39

26歲陽光警員猝死 同事不捨：他熱愛警察工作

2019-03-04 19:14

情侶嬰屍案如屬實 星國警可要求DNA鑑定

2019-03-04 18:54

懷孕遭資遣非絕對擋箭牌 性平會裁罰公司遭法院撤銷

2019-03-04 18:52

土城槍擊案 兇嫌搭計程車逃離立即遭警網攔捕

2019-03-04 18:48

土城中年男子疑似遭槍擊 左臀3處槍傷送醫急救

2019-03-04 17:55

女童器官慘遭噴槍氣體灌破？ 解剖報告查無這項

2019-03-04 16:26

歹徒持槍闖入板橋玉山銀行大喊「搶劫」 搜50萬逃逸

2019-03-04 16:22

獨／燒炭女臉書要找救命人 目擊者：是一群熱血年輕人

2019-03-04 16:09

從台南騎80km看燈會 回程沒油暖警幫推車解圍

2019-03-04 15:21

小吃攤沒營業老闆卻被火警濃煙嗆死 警消查原因

2019-03-04 15:20

新竹26歲警員值班台猝死 醫師初判心臟主動脈剝離

2019-03-04 14:52

北市忠孝東路五段4車連環撞 4人送醫

2019-03-04 14:42

影／擔心孩子染毒 台南警局提5點供家長觀察

2019-03-04 14:32

職校生無照騎車載女性友人 遭酒駕追撞雙亡

2019-03-04 14:29

岸釣高手 新任華平所代所長顏毓陞釣起大黑鯛

2019-03-04 14:24

桃園中壢一家便當店中午火警 54歲男嗆傷

2019-03-04 13:54

男子不滿被比特犬凶 竟拿獵槍射癱牠

2019-03-04 13:36

轎車引擎蓋和後車身各插一把剪刀 警查出疑吸毒男插刀

2019-03-04 13:16

台中北區小吃店火警 男困廁所無呼吸送醫急救

2019-03-04 13:08

信徒敬獻萬元化妝品 女竊賊當眾神面全偷走

2019-03-04 12:47

賓士撞分隔島車毀氣囊爆 酒駕兄弟濺血

2019-03-04 12:44

228假期遊宜蘭住民宿 5輛車被噴漆割輪胎

2019-03-04 11:48
看更多

熱門文章

歹徒持槍闖入板橋玉山銀行大喊「搶劫」 搜50萬逃逸

2019-03-04 16:22

新竹26歲警員值班台猝死 醫師初判心臟主動脈剝離

2019-03-04 14:52

歹徒持玩具槍搶玉山銀行 警調監視器追蹤火速抓人偵訊

2019-03-04 20:08

職校生無照騎車載女性友人 遭酒駕追撞雙亡

2019-03-04 14:29

歹徒搶銀行4小時能破案 關鍵是他返家換騎父親機車

2019-03-04 22:25

桃園中壢一家便當店中午火警 54歲男嗆傷

2019-03-04 13:54

人夫車震美魔女 行車記錄器全是呻吟聲、鹹濕對話

2019-03-04 12:58

台中警分局長夜襲海七八 大陣仗長腿妹子嚇得走避不及

2019-03-04 23:04

女童器官慘遭噴槍氣體灌破？ 解剖報告查無這項

2019-03-04 16:26

26歲陽光警員猝死 同事不捨：他熱愛警察工作

2019-03-04 19:14

小燈泡變成閻羅王？凶手改自稱溥儀 送閻王去投胎

2019-03-05 10:55

被拍到性器興奮辯無罪 檢斥王傳家：犯罪後態度差

2019-03-04 18:23

幫女友回家拿東西 女友媽穿感性睡衣迎門

2019-03-04 16:38

全台最大重劃區弊案 檢方：468名地主只持有A4大小土地

2019-03-04 12:43

情侶棄嬰屍逃回新加坡 警：很難押回來了

2019-03-04 19:39

持玩具槍歹徒口袋只剩17萬 嫌：欠債沒辦法

2019-03-04 20:50

導演鈕承澤涉性侵案 騎腳踏車赴北院開庭

2019-03-05 11:42

單親媽賣淫養小孩 男大生假扮警察性侵又搶錢遭判20年

2019-03-04 14:44

24歲軍官燒炭 尋短前兩天還幫父親慶生

2019-03-05 09:39

新北玉山銀行下午遭搶 警還在追緝搶匪

2019-03-04 16:18

BMW路權較大？網友PO：他硬擠公車道態度「非常兇猛」

2019-03-05 11:30

雲林正妹女警人美心更美 居民打探「有男朋友嗎？」

2019-03-05 11:57

獨／燒炭女臉書要找救命人 目擊者：是一群熱血年輕人

2019-03-04 16:09

紅口罩歹徒中午曾勘查地形 持槍翻櫃台搜刮不到60秒

2019-03-04 17:53

廚餘桶棄嬰案 法部：引渡國民赴外受審 罕見

2019-03-05 00:21

岸釣高手 新任華平所代所長顏毓陞釣起大黑鯛

2019-03-04 14:24

台北轉運站門口冒大火 疑似有人亂丟菸蒂釀災

2019-03-04 22:12

影／男子逼車害人撞護欄 法官重判10月不得緩刑

2019-03-05 01:59

搶銀行50萬 監視器一路追到搶嫌家

2019-03-05 00:09

懷孕遭資遣非絕對擋箭牌 性平會裁罰公司遭法院撤銷

2019-03-04 18:52

捲入七七行館案夜夜失眠如石壓 他嘆：前世冤親債主

2019-03-04 15:17

老不俢幹部偷摸兩名女部屬大腿 代價判刑6個月

2019-03-04 18:53

中山高幼獅段婦人倒臥路肩 疑似從國道跳下來

2019-03-04 21:09

信徒敬獻萬元化妝品 女竊賊當眾神面全偷走

2019-03-04 12:47

這麼好康？免費旅韓只要「幫帶古董」 網揭：其中有詐

2019-03-04 18:32

洗車廠外爆圍事 被毆男子吞粉末後身亡

2019-03-04 21:36

色翁性侵同居人女兒 恐嚇「不要太大聲你媽會聽到」

2019-03-04 17:35

留美女碩士啃老殺死母親 檢警明天解剖遺體釐清死因

2019-03-04 14:33

插畫家與警察合作出貼圖夯爆 推出首日直掃千組

2019-03-05 11:03

戶頭莫名多3萬元 情侶爽花掉挨告侵佔不起訴

2019-03-05 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top