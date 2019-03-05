BMW路權較大？網友PO：他硬擠公車道態度「非常兇猛」

2019-03-05 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



開BMW路權比較大？台中市一輛黑頭BMW硬擠進公車專用道，導致黑色BMW右後保險桿與雙節公車左前保險桿擦損，公車上10名乘客飽受驚嚇。有民眾拍照PO上「中台灣大眾運輸驛」社群，指BMW駕駛態度「非常兇猛」，引發熱論。

台中市警局第一交通分隊釐清，雙方均無酒駕，BMW洪姓駕駛(27歲)配合警方偵辦，語氣溫和，沒有網友所述情緒。

洪男稱，昨天下午3時許，駕車在台灣大道中間車道，因左側車輛太過靠近，他怕被撞，一時情急才向右切進公車專用道，並非故意駛進公車專用道。

公車楊姓司機(38歲)描述，當時他從科博館站剛起步就發生碰撞，車內約有10名乘客飽受驚嚇，所幸無人受傷。

第一交通分隊小隊長蔡世杰表示，洪男BMW車輛右後保險桿擦損，公車左前保險桿擦損，BMW車輛疑因閃避左側車流與公車發生碰撞，洪男車輛約占據公車專用道三分之一，碰撞後考量後方車流安全，車輛才開進公車專用道，等待警方到場釐清，所幸雙方車速不快，僅有車損。