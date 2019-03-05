女警奉上一碗熱粥給八旬老嬤 紙條上四個字暖暖的

2019-03-05 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局正義所1日下午獲報，南區有一名疑似迷途的張劉姓阿嬤，警員獲報後將阿嬤帶回派出所，因當時正值午餐時間，擔心阿嬤還沒用餐，所以警方買了一碗熱粥要給阿嬤墊肚子，交談過程中發現阿嬤重聽，因此女警朱君涵還用紙條寫上「燙慢慢吃」的四個大字，提醒阿嬤，最後警方根據阿嬤的身分證，到阿嬤的住居處找到她的姪子，順利將阿嬤接回。

台中市第三警分局正義派出所1日下午1時許獲報，南區國光路、忠明南路口有迷失老人，警員朱君涵、陳宗延趕往現場了解，發現張劉姓阿嬤（81歲）早上出門為了要找姪子卻走失，兩警發現阿嬤雖然有帶證件，但是有失智及重聽現象，又不太能夠表達，現場無法溝通，於是先載阿嬤回派出所。

阿嬤被帶回派出所後，警方全程以大字報方式與阿嬤溝通，警方見阿嬤未吃午餐，還買了1碗粥給阿嬤享用，女警朱君涵並寫了紙條「燙慢慢吃」提醒阿嬤。趁阿嬤吃粥的時候，警員朱君涵、陳宗延、劉運隆一起協助查詢阿嬤親人聯絡方式，卻發現阿嬤1人獨居，一時間無從查起，只好請阿嬤住家的轄區派出所同仁協助前往該址查看。

後來順利聯繫到阿嬤的姪子，才發現原本阿嬤要找的那位姪子目前出國並不在家，最後請另1名住在北區的姪子前來將阿嬤帶回家。

正義所表示，雖然警員查詢上頗費一番工夫，但家屬對於警方的熱心協助，不停表達感謝之意，而承辦警員看到阿嬤與家屬平安團聚的畫面，也深感一切工作都值得了。