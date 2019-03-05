插畫家與警察合作出貼圖夯爆 推出首日直掃千組

2019-03-05 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



插畫家「栗子狂想」與社團法人台灣警察權益平等協會副理事長高振修合作，推出警察貼圖「鴿就是經典」，一上架就狂售1500組，「栗子狂想」表示，警察及消防員都是他覺得很辛苦也很尊敬的職業，他認為，一款職人專用的貼圖，是他覺得自己能幫上一點幫助的地方。

素有文青警察之稱的員警高振修，平常就是臉書警察界裡的活寶，用簡明易懂的文筆寫出警界的大小事，帶出警界改革的路，同時也經營許多大型警察社團、粉絲團，甚至還幫警界陳國恩署長經營出十萬人的NPA署長室粉絲團，富有強烈警察情感的他，這次挑戰將文字、生活、警察形象結合貼圖。

繪畫職業素材聞名的插畫家「栗子狂想」歷經5個月的理解警察工作、討論貼圖還有審查等過程，終在昨天出版。高振修表示，希望能把這十年來警察工作的苦與樂，用詼諧的方式來引發共鳴，同時感謝警察的舊制服，為他們撐起來這幾十年的難忘歲月。

豐富逗趣寫實的文案，和逼真帥氣的插圖一刊出，便引發警界迴響，最令警察同仁印象深刻的貼圖包含「所長走了嗎？」、「二組來了塊陶阿~」、「又要督內務了」、「幫忙看班表」、「請假前先交出績效」等。

高振修解釋，「所長走了嗎？」來自平時派出所所長讓基層警員覺得壓力大，有所長在時，工作表現會比平常差，容易說錯話。「二組來了塊陶阿~」則是指二組在地方分局的督導單位，警察的內部規定多如牛毛，連襪子是不是藏青色都可以是用來處分，說嘴叨念的武器。

「又要督內務了」意指督察組會不定期抽看派出所內部的工作環境是否髒亂，如同貼圖中的員警，知道督察組要來，忙著清空冰箱和垃圾桶，是帶著暗諷性十足的惡趣味。「幫忙看班表」是來自警察工作繁重，臨時性勤務多，自然改班調整勤務的機會大，導致隔日班表無法在2天前就能知道，通常要前一晚才能得知是否有班，因此這個貼圖被警察奉為最實用貼圖。

「請假前先交出績效」則是指外勤警察的工作是24小時輪班制，尤其在現今警力缺乏的狀態下，有時候連副分局長請喪假守夜都會被拒絕的事，派出所警力更需預控，導致時有所長會以績效優寡控制同仁是否能放假。