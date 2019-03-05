24歲軍官燒炭 尋短前兩天還幫父親慶生

2019-03-05 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



陸軍八軍團203旅一名黃姓中尉3日晚間收假未歸營，軍中同袍與家人四處找尋，昨晚發現黃將車子停放在旗山一處公用停車場，人在車內燒炭尋短，沒有留下隻字片語。軍警調查，黃姓中尉收假前還在家中替父親慶生，沒有感情糾紛或債務問題，平日未與同袍不睦，尋短原因仍待釐清。

昨晚10點30分，旗山警分局接獲報案，24黃姓男子疑似在車上尋短，車後座遺留火爐與啤酒罐，黃在轎車後座，明顯失去生命跡象。

警方調查，死者是職業軍人、家住彰化，隸屬陸軍八軍團203旅，曾在航特部服務。家屬連夜南下處理後事，不敢相信連假期間還返家休假的兒子為何會變成冰冷遺體。家屬悲痛說，兒子沒有女友，也沒有債務問題，1日還在家中開心慶祝父親54歲生日，絲毫看不出異狀。

陸軍八軍團表示，黃姓中尉從軍資歷兩年，去年12月從台南調至高雄支援，原本應該在3日晚間收假歸營，但他沒有回軍營；黃個性內向、表現正常，與同袍相處和樂，非常遺憾發生尋短憾事，未來會加強生命教育。

警方表示，車上沒有遺書，也沒有打鬥痕跡，今天報請法醫相驗釐清死因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )