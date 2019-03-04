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台北轉運站門口冒大火 疑似有人亂丟菸蒂釀災

2019-03-04 22:12聯合報 記者林孟潔╱即時報導

位於市民大道上的台北轉運站今天晚間傳出火警，疑似有人抽菸後，將菸蒂丟入花圃中，不慎引起火災，花圃瞬間冒出熊熊大火。消防局指出，火勢已被撲滅，沒有人員傷亡或疏散。

據了解，消防局今天晚間近9時接獲報案，台北轉運站前方草皮起火，燃燒面積約2平方公尺，火勢由現場保全人員拿滅火器撲滅，所幸未造成人員傷亡。詳細起火原因仍待調查釐清。

台北轉運站前方花圃失火。圖翻攝自爆料公社
台北轉運站前方花圃失火。圖翻攝自爆料公社
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