積欠債務討債未果 男子憤而開三槍當場被警逮捕

相關新聞
懷孕遭資遣非絕對擋箭牌 性平會裁罰公司遭法院撤銷2019-03-04 18:52
26歲陽光警員猝死 同事不捨：他熱愛警察工作2019-03-04 19:14
中山高幼獅段婦人倒臥路肩 疑似從國道跳下來2019-03-04 21:09
情侶棄嬰屍逃回新加坡 警：很難押回來了2019-03-04 19:39
情侶嬰屍案如屬實 星國警可要求DNA鑑定2019-03-04 18:54
土城槍擊案 兇嫌搭計程車逃離立即遭警網攔捕2019-03-04 18:48
土城中年男子疑似遭槍擊 左臀3處槍傷送醫急救2019-03-04 17:55
女童器官慘遭噴槍氣體灌破？ 解剖報告查無這項2019-03-04 16:26
歹徒持槍闖入板橋玉山銀行大喊「搶劫」 搜50萬逃逸2019-03-04 16:22
獨／燒炭女臉書要找救命人 目擊者：是一群熱血年輕人2019-03-04 16:09
從台南騎80km看燈會 回程沒油暖警幫推車解圍2019-03-04 15:21
小吃攤沒營業老闆卻被火警濃煙嗆死 警消查原因2019-03-04 15:20
新竹26歲警員值班台猝死 醫師初判心臟主動脈剝離2019-03-04 14:52
北市忠孝東路五段4車連環撞 4人送醫2019-03-04 14:42
影／擔心孩子染毒 台南警局提5點供家長觀察2019-03-04 14:32
職校生無照騎車載女性友人 遭酒駕追撞雙亡2019-03-04 14:29
岸釣高手 新任華平所代所長顏毓陞釣起大黑鯛2019-03-04 14:24
桃園中壢一家便當店中午火警 54歲男嗆傷2019-03-04 13:54
男子不滿被比特犬凶 竟拿獵槍射癱牠2019-03-04 13:36
轎車引擎蓋和後車身各插一把剪刀 警查出疑吸毒男插刀2019-03-04 13:16
台中北區小吃店火警 男困廁所無呼吸送醫急救2019-03-04 13:08
信徒敬獻萬元化妝品 女竊賊當眾神面全偷走2019-03-04 12:47
賓士撞分隔島車毀氣囊爆 酒駕兄弟濺血2019-03-04 12:44
228假期遊宜蘭住民宿 5輛車被噴漆割輪胎2019-03-04 11:48
老翁深夜捕鰻落海 從花蓮漂到台東明顯死亡2019-03-04 11:44
影／救護車最怕馬路三寶 消防隊員自製動畫教你怎麼讓2019-03-04 09:11
女子尋短獲救 臉書尋好心人萬名網友打氣2019-03-04 09:07
熱水燙貓乳液噴貓 被肉搜出身分了2019-03-03 20:37
228遊宜蘭恐怖經歷 5家庭出遊車被噴漆割破輪胎2019-03-03 20:11
除夕外出散步未歸一個月 信義東埔村民跌落溪谷喪命2019-03-03 18:12
影／無照少年騎車摔車撞上對向國安局公車 傷重不治2019-03-03 17:39
趁228假期寄送大量中國香菇闖關 遭岸巡攔截2019-03-03 17:25
熱門文章
歹徒持槍闖入板橋玉山銀行大喊「搶劫」 搜50萬逃逸2019-03-04 16:22
女嬰屍棄廚餘桶案 星籍情侶投宿飯店血跡與女嬰DNA相符2019-03-04 11:28
新竹26歲警員值班台猝死 醫師初判心臟主動脈剝離2019-03-04 14:52
獨／台東婦人五度酒駕這次害死長女 法官判她3年6月刑2019-03-04 12:10
留美女碩士啃老殺母還清理血跡 法院裁定收押不禁見2019-03-04 01:50
啃老弒母女碩士仍否認犯案 檢複訊聲押禁見2019-03-03 22:55
職校生無照騎車載女性友人 遭酒駕追撞雙亡2019-03-04 14:29
捷運車廂珍奶翻覆 乘客驚叫躲避後齊做暖心動作2019-03-04 10:40
人夫車震美魔女 行車記錄器全是呻吟聲、鹹濕對話2019-03-04 12:58
歹徒持玩具槍搶玉山銀行 警調監視器追蹤火速抓人偵訊2019-03-04 20:08
女童器官慘遭噴槍氣體灌破？ 解剖報告查無這項2019-03-04 16:26
桃園中壢一家便當店中午火警 54歲男嗆傷2019-03-04 13:54
檢察官出走 今年29人申請轉法官2019-03-04 00:22
影／救護車最怕馬路三寶 消防隊員自製動畫教你怎麼讓2019-03-04 09:11
幫女友回家拿東西 女友媽穿感性睡衣迎門2019-03-04 16:38
26歲陽光警員猝死 同事不捨：他熱愛警察工作2019-03-04 19:14
桃園狠母繼父虐死6歲兒 打到頭顱四肢全骨折2019-03-03 22:20
廉價勞工？ 檢察官自嘲：像結案機器2019-03-04 00:32
被拍到性器興奮辯無罪 檢斥王傳家：犯罪後態度差2019-03-04 18:23
新北玉山銀行下午遭搶 警還在追緝搶匪2019-03-04 16:18
全台最大重劃區弊案 檢方：468名地主只持有A4大小土地2019-03-04 12:43
黎明自辦市地重劃弊案不法61億 中檢起訴楊文欣等14人2019-03-04 11:50
紅口罩歹徒中午曾勘查地形 持槍翻櫃台搜刮不到60秒2019-03-04 17:53
單親媽賣淫養小孩 男大生假扮警察性侵又搶錢遭判20年2019-03-04 14:44
獨／燒炭女臉書要找救命人 目擊者：是一群熱血年輕人2019-03-04 16:09
台中警壓制街頭鬥毆 市民、店家：警察先生辛苦了！2019-03-04 11:05
「向聚眾鬥毆宣戰」 台中分局長帶隊威力掃蕩逮4人2019-03-04 10:56
情侶棄嬰屍逃回新加坡 警：很難押回來了2019-03-04 19:39
女子尋短獲救 臉書尋好心人萬名網友打氣2019-03-04 09:07
岸釣高手 新任華平所代所長顏毓陞釣起大黑鯛2019-03-04 14:24
信徒敬獻萬元化妝品 女竊賊當眾神面全偷走2019-03-04 12:47
上海商人坑殺台灣投資人 黃國昌質疑司法無可奈何2019-03-04 10:57
捲入七七行館案夜夜失眠如石壓 他嘆：前世冤親債主2019-03-04 15:17
懷孕遭資遣非絕對擋箭牌 性平會裁罰公司遭法院撤銷2019-03-04 18:52
無業女否認弒母 辯有「神祕力量」2019-03-04 00:49
留美女碩士啃老殺死母親 檢警明天解剖遺體釐清死因2019-03-04 14:33
持玩具槍歹徒4小時只追回17萬 嫌：欠債沒辦法2019-03-04 20:50
北市忠孝東路五段4車連環撞 4人送醫2019-03-04 14:42
228假期遊宜蘭住民宿 5輛車被噴漆割輪胎2019-03-04 11:48
超商外聊天 店員突遭20男擄走2019-03-04 00:49
留言