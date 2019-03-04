積欠債務討債未果 男子憤而開三槍當場被警逮捕

2019-03-04 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



程姓男子積欠債務，今天傍晚陳姓男子上門討債，一言不合，陳竟持槍朝程開三槍，隨後陳準備搭乘計程車離開，被迅速趕到的警力攔下，搜出槍支；警消將程姓男子送醫，並將陳姓男子帶回偵辦。