26歲陽光警員猝死 同事不捨：他熱愛警察工作

2019-03-04 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市府警察局第三分局青草湖派出所26歲吳姓警員昨晚值班時，突然趴在桌上，被同事發現時無呼吸、心跳，後來緊急送醫搶救後，宣告不治，醫師初步研判疑因「包心膜填塞」導致身亡。

26歲吳姓警員畢業於警專31期畢業，為一線三星警員，3年前在北門所服務時，曾護送失智老翁回家，還給予熱茶暖身，也曾協助安撫精神疾病女子及送醫，去年1月也主動護送失智婦人回家，有不少好人好事佳績，是一個善良、陽光的警員，也因為名字讀起來像是「上天的好福氣」，讓他擁有好人緣，深受同事、朋友喜歡。

平時他與員警同事、長官相處愉快，除了過生日會一起慶生，臉書上也可看到休假時，吳警員也會跟著好友去爬山踏青，熱愛警察工作的他，在警專畢業後，還積極參加警察資格考，展現對警察工作的熱愛。

「對不起 ， 我是警察。面對社會，心疼家人，摧殘健康。」過去他在北門所許下生日願望提到，希望各位警察同仁，不管什麼單位，不管什麼期別，希望大家執勤出門，皆可平安歸隊，什麼都可以再來拚搏，但命只有一條。希望制度可以改善，保護善良之人。現今體制及律法只保障懂法及不畏罪之人，希望改革給守法及需要被保護之民一層防護網。