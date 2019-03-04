懷孕遭資遣非絕對擋箭牌 性平會裁罰公司遭法院撤銷

2019-03-04 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



三八婦女節前夕桃園市政府性別平等工作會辦公室重申性平重要性，職場上違反性別平等工作法遭罰的公司又以懷孕歧視最多，但「懷孕並非遭資遣的絕對擋箭牌」，日前就有公司資遣1名孕婦挨罰30萬元，不服提行政訴訟後，法官認為公司是基於營業需求和歧視無關，撤銷性平會處分。

違反性平法以懷孕歧視、性騷為大宗，黃姓女子2011年擔任物流公司副總時，王姓總經理不斷表達追求之意，還說「強烈希望和妳結婚」，但黃已婚感到不堪其擾，桃園市政府性別工作平等會接獲申訴裁罰公司10萬元。

此外，郭姓女子2016年8月中應徵上某科技公司品管工程師，到職前告知公司自己懷孕，對方就以該職務需要常搭飛機，不適合懷孕婦女為理由，取消其錄取資格，郭申訴後性平會裁處該公司30萬元；公司提行政訴訟，法官認為確實有差別待遇構成歧視，認定性平會裁罰無誤，駁回其訴。

類似案例還有，陳姓女子2016年2月和主管告知懷孕，隔天就被以「不能勝任工作」為由資遣，也被性平會裁處30萬元並提行政訴訟，其主張郭到職2個多月連最基本的系統都不會用，也無主動學習意願，加上英文能力不足，認為她態度消極、學習力差，多次給予輔導仍不適任。

但法院調查，公司並未施以輔導、指導改善措施，也沒相關考績及其他評定資料，僅空言主張郭女態度被動、能力不足，且郭在告知懷孕後，第2天就被資遣，顯然時間太過密切，解僱程序違反正當合理原則，堪任資遣郭屬差別待遇，已構成懷孕歧視。