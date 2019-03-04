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情侶嬰屍案如屬實 星國警可要求DNA鑑定

2019-03-04 18:54中央社 新加坡4日專電

新加坡情侶嬰屍案DNA報告發布，此地法界人士認為，星國人境外犯罪，被害人又是星國人，即便潛逃回國仍會追訴。這對情侶如棄嬰屬實，警方會偵辦，也可要求DNA鑑定。

新北市新店警方偵辦廚餘桶嬰屍案鎖定新加坡來台情侶，經採檢情侶在飯店浴室的血跡DNA鑑識結果今天發布，證實血跡和女嬰DNA相符。

台北地方檢察署檢察官明天將會同法醫解剖，了解女嬰是產前或產後死亡。檢方釐清死因後不排除透過司法互助管道，請求新加坡警方協助調查。

新加坡刑事律師鐘庭輝今天向中央社記者表示，新加坡人在境外疑涉違法行徑，不論被害人是新加坡人或外國人，都要先視新加坡法律是否對這項違法行徑訂定處分條文。

他說，新加坡刑事法典如同樣訂有處分條文，警方一樣會追訴犯罪。

鐘庭輝認為，新加坡情侶疑涉棄嬰案，台灣警方仍在調查，如果最後確認犯罪並請新加坡警方協助調查，新加坡警方經同意後即展開調查，一旦調查證據充分，這對情侶就有可能被檢方起訴。

他分析，一般來說，諸如謀殺等刑事案件都需要有被害人或家屬向警方報案的法律程序，新加坡警方會研判案情調查。棄嬰案中的被害人已身亡，台灣檢警既已立案調查，後續比對結果會聯繫新加坡警方。

鍾庭輝說，疑涉案的新加坡情侶如向警方報案，提供更多線索或資訊，警方也會開始調查。

對於記者詢及警方是否有權要求這對情侶進行DNA鑑定，他認為，警方如果展開偵辦，一定可以做出這樣的要求。

另外，新加坡法界人士認為，警方並非被動提供協助，不主動調查，目前已針對全案展開了解，問題關鍵是迄今仍無法百分之百確認這對情侶在台灣棄嬰。警方說已與台灣有關當局聯絡，等待提出需要協助的請求。

法界人士表示，刑法中關於地之效力，有「屬人主義」與「屬地主義」之別，或兼採折衷主義，各國有不同規定。新加坡刑法第4條規定，新加坡人在境外犯罪，適用新加坡法律偵辦判刑。

法界人士強調，棄嬰在新加坡構成犯罪，屆時如果確認棄嬰案的被害人與這對情侶間的關係，台灣把確鑿的犯罪證據交給新加坡警方，新加坡警方會將犯罪者繩之以法。

新加坡情侶嬰屍案DNA報告發布，此地法界人士認為，星國人境外犯罪，被害人又是星國...
新加坡情侶嬰屍案DNA報告發布，此地法界人士認為，星國人境外犯罪，被害人又是星國人，即便潛逃回國仍會追訴。圖／報系資料照片
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新加坡情侶DNA

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