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土城中年男子疑似遭槍擊 左臀3處槍傷送醫急救

2019-03-04 17:55聯合報 記者袁志豪╱即時報導

今天下午5時許，新北市土城區立德路74巷內疑似發生槍擊案，一名40多歲的男子意識清醒，左後臀部上方有3處疑似槍傷，消防局送醫後，後續由警方接手調查。

今天下午5時許，新北市土城區立德路74巷內疑似發生槍擊案，一名40多歲的男子意識...
今天下午5時許，新北市土城區立德路74巷內疑似發生槍擊案，一名40多歲的男子意識清醒，左後臀部上方有3處疑似槍傷。圖／翻攝自Google map
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槍擊

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