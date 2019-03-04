獨／燒炭女臉書要找救命人 目擊者：是一群熱血年輕人

2019-03-04 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



中市高姓女子上月20日凌晨在南屯區望高寮公園燒炭尋短，因附近民眾看到轎車傳出火光與爆炸聲後，連忙前往搶救，高女獲救後，昨天在臉書《爆料公社》發文，除向社會致歉外，也希望透過臉書平台，找到當初救她的人，親自致謝，本報報導後，有彭姓讀者在《聯合大社會》粉絲團留言，並提供影片，她說，當時她全程錄影，有拍到一群約五至六名的年輕人，把高女搬出火場外，看樣子都像是在讀書的大學生。

本報今天報導高女在臉書希望找出當初救她的好心人，新聞在臉書粉絲團《聯合大社會》曝光後，有一名彭姓女讀者提供影片跟照片給本報，希望幫助高女找到當初幫她的人。

彭姓女讀者說，當天她跟林姓女友人去南屯區望高寮公園看超級月亮，但看到一半時，就聽到案發地點傳出火光跟爆炸聲響，她拿出手機攝影，發現一名女子被多名年輕人抬出來，有人還不斷詢問「有水嗎？」那群年輕人就是救高姓女子一命的人，她今天看到報導後，將影片提供出來，希望給高女當作線索。

彭姓女讀者說，當時沒有詢問救人的年輕人的身分，但看長相都像是大學生，一群人大約有5至6人，當時有名救人的大學生還說，案發時高女已在車外，他們只是幫忙把高女抬離火場。

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