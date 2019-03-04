北市東孝東路五段4車連環撞 4人送醫

2019-03-04 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



台北市東區下午傳出連環車禍，警方表示，下午二點多忠孝東路五段發生一輛貨車與三輛轎車連環追撞車禍，有四人受傷受醫，四人傷勢及車禍發生原因，正由警方釐清中，這起車禍也造成忠孝東路五段一度車流堵塞。