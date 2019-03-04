岸釣高手 新任華平所代所長顏毓陞釣起大黑鯛

2019-03-04 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



「釣魚可以訓練自己，磨練耐心和毅力，也讓他勇於挑戰新職務。」台南市警四分局華平派出所代理所長顏毓陞，今天下午上任，他從警5年多，是首次接派出所所長，長相斯文帥氣，還是釣魚高手，曾在安平釣起一尾2台斤重大黑鯛。

32歲顏毓陞，約5年前警察大學畢業後，分發到台中市警察局總局當巡官，服務約3年多，再到台南市警四分局工作，擔任行政阻巡官；這次因華平所長陳榮吉因心律不整，分局長蔡進閱同意陳榮吉請休4個月，由顏毓陞代理所長。

顏毓陞說，以往在行政組服務，就常與派出所接觸，對於第一線員警勤務並不陌生，接任代理所長後，將以身做則，帶人帶心，不負長官期望。

因為服務的台南市警四分局轄區安平靠海，顏毓陞也迷上岸釣，他去年曾在安平燈塔附近岸釣，釣起一尾2台斤重的大黑鯛， 也曾釣過石斑、白帶、牛尾、沙鮻等各式魚種。