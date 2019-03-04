桃園中壢一家便當店中午火警 54歲男嗆傷

2019-03-04 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市中壢區龍東路今天中午發生便當店火警，火舌從1樓廚房冒出，消隊人員據報6分鐘趕到迅速撲滅，不過屋裡54歲王姓男子吸入濃煙嗆傷，由救護人員送往衛福部桃園醫院治療和觀察。