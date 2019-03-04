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桃園中壢一家便當店中午火警 54歲男嗆傷

2019-03-04 13:54聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市中壢區龍東路今天中午發生便當店火警，火舌從1樓廚房冒出，消隊人員據報6分鐘趕到迅速撲滅，不過屋裡54歲王姓男子吸入濃煙嗆傷，由救護人員送往衛福部桃園醫院治療和觀察。

消方局第二大隊龍岡分隊11點52分據報，同時由大隊另外調派其他分隊支援，58分趕到現場兩層樓建築便當店，只見1樓廚房猛冒火光，立即調派各小隊搶救，火勢12點9分被控制，總計13輛消防車、兩輛救護車到場，火警原因要進一步調查。

中壢一家便當店中午火警。記者鄭國樑／翻攝
中壢一家便當店中午火警。記者鄭國樑／翻攝
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便當救護車

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