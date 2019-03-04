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228假期遊宜蘭住民宿 5輛車被噴漆割輪胎

2019-03-04 11:48聯合報 記者江婉儀╱即時報導

停車地主兒子陳先生表示，噴漆兇手還特意藍色的噴漆，因為跟工廠門口用來做記號的顏色...
停車地主兒子陳先生表示，噴漆兇手還特意藍色的噴漆，因為跟工廠門口用來做記號的顏色疑膜一樣，，車主還差點誤會噴漆、刺破輪胎是工廠的人所為。圖／羅東分局提供
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228連假才剛結束，但有民眾在臉書社團抱怨，他與朋友總計五家人來宜蘭出遊，2月28日當天入住宜蘭五結鄉的包棟民宿，隔天起來卻發現5輛車都被噴漆、20個輪胎全被割破，他說「真是令人難忘悲慘的一天」。警方表示，目前已透過監視器畫面，掌握特定人士，積極查緝中。

五結分駐所所長朱宥任表示，3月1日接獲民眾辦案，聲稱車子停在民宿附近的停車場，5輛車遭人潑漆、以利器刺破輪胎，警方目前已調閱監視器，根據監視器畫面，犯人以徒步的方式犯案，頭戴安全帽及面罩遮掩臉部，警方目前掌握特定人士，積極查緝當中。報案人向警方表示，他只是來出遊，並沒有與人糾紛，截至目前為止沒有發生類似案子。

「真的太誇張」，停車地主兒子陳先生表示，他們是做紙箱的工廠，假日沒有人上班，所以提供工廠門口給住宿民宿的客人停車，只要留下出入口不造成不便即可，噴漆兇手還特意藍色的噴漆，因為跟工廠門口用來做記號的顏色疑膜一樣，，車主還差點誤會噴漆、刺破輪胎是工廠的人所為，陳先生說這是第一次發生這種事情，直呼太扯了。

林姓網友日前在臉書社團「宜蘭爆料公社」貼文表示，2月28日當天他們五家人ㄧ同入住宜蘭五結鄉復興五路的包棟民宿，他們將車子停在老闆提供的地點，沒想到隔天3月1日早上起來，發現車子都被莫名噴漆，還被割破所有的輪胎，林姓網友直呼「3月1日真是令人難忘悲慘的一天」。

五結分駐所所長朱宥任表示，5輛車總計20顆輪胎，全部都被兇手以利器全數刺破。圖／...
五結分駐所所長朱宥任表示，5輛車總計20顆輪胎，全部都被兇手以利器全數刺破。圖／羅東分局提供
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