親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

文字直播／林書豪先發屢投不進 三節暴龍78:73反超

「它們」都在偷花你的錢 年省5600只需一個動作

女子尋短獲救 臉書尋好心人萬名網友打氣

2019-03-04 09:07聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市高姓女子上月20日在南屯區望高寮公園意圖尋短，將轎車燒成空殼，幸好有熱心市...
台中市高姓女子上月20日在南屯區望高寮公園意圖尋短，將轎車燒成空殼，幸好有熱心市民拉她下車，並通報警消，她昨在臉書尋人，希望親口致謝。記者陳宏睿／翻攝
分享

台中市高姓女子上月20日與男友口角，在南屯區望高寮公園意圖於車內燒炭，幸好有熱心市民路過，及時將她搶救下車，並通報警消到場。高女就醫後無礙，但轎車燒成空殼，她昨天在臉書《爆料公社》張貼文章，希望臉書平台尋找到救她的好心人，親口致謝，引來近萬名網友為她加油打氣「好好照顧自己，就是謝謝他們了」。

高女昨天在臉書貼文，致歉說做了對社會最不好的示範。她稱自己是上月20日凌晨在南屯區望高寮公園燒炭尋短的當事人，目前已出院休養。她是獲救後的隔天清晨才知道車子全燒光，不知怎麼被人救出。她說，真心想找尋當時救她的那些路人、親口跟他們道謝，因為一時不理智跟衝動，做了這麼大的錯事，動用一堆社會資源，希望能藉由這個平台幫我找尋，因為警方不便提供。

高女貼文引來近萬名網友為她加油打氣：「真的死了，妳什麼都無法做，連後悔的資格都沒有。能活著凡事都能三思而後行」、「好好照顧自己，就是謝謝他們救妳」、「學會愛自己，人生本來就會遇到很多困難，慢慢的解決及克服，加油」

台中市第四警分局春社所表示，經詢問當時到場處理的同仁答覆，到場時高女已被消防隊人員救出。是消防隊隊員轉述，有好心人將高女拉出車外，但不論是消防隊或是警方，當時都沒有要求救高女的好心市民留下資料，並非不願提供。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市高姓女子上月20日在南屯區望高寮公園意圖尋短，將轎車燒成空殼，幸好有熱心市...
台中市高姓女子上月20日在南屯區望高寮公園意圖尋短，將轎車燒成空殼，幸好有熱心市民拉她下車，並通報警消，她昨在臉書尋人，希望親口致謝。圖／摘自臉書爆料公社
分享
台中市高姓女子上月20日在南屯區望高寮公園意圖尋短，將轎車燒成空殼，幸好有熱心市...
台中市高姓女子上月20日在南屯區望高寮公園意圖尋短，將轎車燒成空殼，幸好有熱心市民拉她下車，並通報警消，她昨在臉書尋人，希望親口致謝。圖／摘自臉書爆料公社
分享
台中市高姓女子上月20日在南屯區望高寮公園意圖尋短，將轎車燒成空殼，幸好有熱心市...
台中市高姓女子上月20日在南屯區望高寮公園意圖尋短，將轎車燒成空殼，幸好有熱心市民拉她下車，並通報警消，她昨在臉書尋人，希望親口致謝。圖／摘自臉書爆料公社
分享

爆料公社

相關新聞

影／救護車最怕馬路三寶 消防隊員自製動畫教你怎麼讓

2019-03-04 09:11

熱水燙貓乳液噴貓 被肉搜出身分了

2019-03-03 20:37

228遊宜蘭恐怖經歷 5家庭出遊車被噴漆割破輪胎

2019-03-03 20:11

除夕外出散步未歸一個月 信義東埔村民跌落溪谷喪命

2019-03-03 18:12

影／無照少年騎車摔車撞上對向國安局公車 傷重不治

2019-03-03 17:39

趁228假期寄送大量中國香菇闖關 遭岸巡攔截

2019-03-03 17:25

影／美濃一天6火警 228假期公墓天天燒

2019-03-03 14:58

倒砂石重心不穩 車翻了司機受傷

2019-03-03 14:24

影／彰化縣芬園垃圾場燒了25小時 烈焰竄升臭氣沖天

2019-03-03 14:00

228收假日 台南員警犧牲假期站崗交管

2019-03-03 13:58

影／機車撞上路口左轉救護車 18歲騎士重傷睪丸破裂

2019-03-03 13:51

小黃司機只想賺錢 撞車辯對方車沒事肇逃

2019-03-03 12:52

跳關渡橋輕生 男子一度拒絕被救

2019-03-03 12:49

老婦迷途走失一夜 校園內被尋獲半身浸水中

2019-03-03 12:46

菸蒂亂丟嘉市鬧區人孔蓋突冒火 嚇壞商家路人

2019-03-03 12:22

台南員警熬夜捉賊 志工熱心按摩紓壓

2019-03-03 11:21

屁股痛痛揭獸行 下手的是被判強制治療的他

2019-03-03 11:15

大貨車煞車失靈摔落邊坡 警消救出受困兩人

2019-03-03 10:58

老翁深夜被撞骨頭外露 斷裂後照鏡殼成追肇逃車線索

2019-03-03 10:41

新店大貨車衝出邊坡卡竹林 兩人受傷送醫

2019-03-03 09:36

影／遏止街頭暴力 高市警展現鐵腕臨檢

2019-03-03 03:57
看更多

熱門文章

把高中女兒當洩慾工具 獸父：外面找會花很多

2019-03-03 21:13

留美碩士女回台啃老弒母 犯後還清理臥室現場血跡

2019-03-03 20:31

少年無照騎車屢被警攔 父挨罰13萬8吃不消求撤銷

2019-03-03 09:40

去年控「新店戰神」違法搜索 這次疑毒駕猛撞三車

2019-03-03 13:43

留美女碩士啃老殺母還清理血跡 法院裁定收押不禁見

2019-03-04 01:50

啃老弒母女碩士仍否認犯案 檢複訊聲押禁見

2019-03-03 22:55

228遊宜蘭恐怖經歷 5家庭出遊車被噴漆割破輪胎

2019-03-03 20:11

影／20多名惡煞包圍內湖超商擄走店員 丟包中和稱誤會

2019-03-03 18:50

恐怖情人逼女友出面性侵強拍裸照 嗆「讓妳點閱破萬」

2019-03-03 14:24

14歲少女下海賣淫 一毛錢都沒拿到告皮條客

2019-03-03 11:24

關不怕！台東成功婦人三度酒駕 這回判5月

2019-03-03 16:37

菸蒂亂丟嘉市鬧區人孔蓋突冒火 嚇壞商家路人

2019-03-03 12:22

文大女友遭公車輾斃 謝政鵬悲慟出席告別式

2019-03-03 19:15

影／母親疑遭女兒虐死 她稱：腦內有股力量...

2019-03-03 15:58

屁股痛痛揭獸行 下手的是被判強制治療的他

2019-03-03 11:15

情侶來台棄嬰屍 新加坡：等台灣警方提出棄屍案協助請求

2019-03-03 18:57

遏止街頭鬥毆 中市警局長：一旦滋事，追查就沒完了

2019-03-03 12:15

桃園狠母繼父虐死6歲兒 打到頭顱四肢全骨折

2019-03-03 22:20

影／機車撞上路口左轉救護車 18歲騎士重傷睪丸破裂

2019-03-03 13:51

老公中風妻想離婚 法官不准：夫妻應同甘共苦

2019-03-03 17:26

影／台中夜店酒客鬥毆受傷 質疑警執法不公

2019-03-03 15:14

殺人劫走「穩鵬號」是他 海巡署發布特勤隊押解嫌犯照

2019-03-03 20:45

老翁深夜被撞骨頭外露 斷裂後照鏡殼成追肇逃車線索

2019-03-03 10:41

中發票千萬大獎 朋友鬧翻上法庭搞到失眠求醫

2019-03-03 12:18

涉貪議員邱佳亮聲請解禁出國參訪 法官裁准

2019-03-03 14:47

影／無照少年騎車摔車撞上對向國安局公車 傷重不治

2019-03-03 17:39

檢察官出走 今年29人申請轉法官

2019-03-04 00:22

1500元火鶴花被偷 大器老闆得知理由竟送給他

2019-03-03 13:20

貪警潛逃大陸 走私劇毒禁農藥輸台殘害國人健康

2019-03-03 15:19

翁死無遺囑 前妻4子鬥遺孀孤女

2019-03-03 17:42

228收假日 台南員警犧牲假期站崗交管

2019-03-03 13:58

車拋錨全家深夜困山區 大武警有輪機專長助修車

2019-03-03 10:51

無業女否認弒母 辯有「神祕力量」

2019-03-04 00:49

除夕外出散步未歸一個月 信義東埔村民跌落溪谷喪命

2019-03-03 18:12

台南員警熬夜捉賊 志工熱心按摩紓壓

2019-03-03 11:21

熱水燙貓乳液噴貓 被肉搜出身分了

2019-03-03 20:37

20多人當街擄走便利商店店員 女友嚇得報案

2019-03-03 20:44

影／美濃一天6火警 228假期公墓天天燒

2019-03-03 14:58

老婦疑遭女兒虐死 枕頭及床邊發現血跡

2019-03-03 12:32

冒險救人還被酸 消防員：中央應成立山難專責單位

2019-03-03 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top