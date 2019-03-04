女子尋短獲救 臉書尋好心人萬名網友打氣

2019-03-04 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市高姓女子上月20日在南屯區望高寮公園意圖尋短，將轎車燒成空殼，幸好有熱心市民拉她下車，並通報警消，她昨在臉書尋人，希望親口致謝。記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook

台中市高姓女子上月20日與男友口角，在南屯區望高寮公園意圖於車內燒炭，幸好有熱心市民路過，及時將她搶救下車，並通報警消到場。高女就醫後無礙，但轎車燒成空殼，她昨天在臉書《爆料公社》張貼文章，希望臉書平台尋找到救她的好心人，親口致謝，引來近萬名網友為她加油打氣「好好照顧自己，就是謝謝他們了」。

高女昨天在臉書貼文，致歉說做了對社會最不好的示範。她稱自己是上月20日凌晨在南屯區望高寮公園燒炭尋短的當事人，目前已出院休養。她是獲救後的隔天清晨才知道車子全燒光，不知怎麼被人救出。她說，真心想找尋當時救她的那些路人、親口跟他們道謝，因為一時不理智跟衝動，做了這麼大的錯事，動用一堆社會資源，希望能藉由這個平台幫我找尋，因為警方不便提供。

高女貼文引來近萬名網友為她加油打氣：「真的死了，妳什麼都無法做，連後悔的資格都沒有。能活著凡事都能三思而後行」、「好好照顧自己，就是謝謝他們救妳」、「學會愛自己，人生本來就會遇到很多困難，慢慢的解決及克服，加油」

台中市第四警分局春社所表示，經詢問當時到場處理的同仁答覆，到場時高女已被消防隊人員救出。是消防隊隊員轉述，有好心人將高女拉出車外，但不論是消防隊或是警方，當時都沒有要求救高女的好心市民留下資料，並非不願提供。

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