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影／20多名惡煞包圍內湖超商擄走店員 丟包中和稱誤會

2019-03-03 18:50聯合報 記者李承穎╱即時報導

台北市內湖區麗山街一處便利商店今天上午6時許傳出擄人案，20多名男子開著7台車，包圍便利商店後，衝入店內將侯姓店員（25歲）與張姓友人（22歲）擄走，今日傳出一起當街擄人案，隨後丟包新北市中和區。

兩名被害人向警方表示，這群黑衣人擄錯人，一切都是誤會一場，不過警方對兩人說法存疑，仍在持續調查中。

警方調查，對方與侯男的朋友有打架糾紛，對方是要找他的朋友卻擄錯人，擄走兩個小時後丟包路邊，兩人身上都沒受傷，也不願提告，但目前警方依妨害自由罪嫌調查中，已根據車號鎖定至少3名對象。

內湖區傳出擄人案。記者李承穎／翻攝
內湖區傳出擄人案。記者李承穎／翻攝
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