影／20多名惡煞包圍內湖超商擄走店員 丟包中和稱誤會

2019-03-03 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市內湖區麗山街一處便利商店今天上午6時許傳出擄人案，20多名男子開著7台車，包圍便利商店後，衝入店內將侯姓店員（25歲）與張姓友人（22歲）擄走，今日傳出一起當街擄人案，隨後丟包新北市中和區。

兩名被害人向警方表示，這群黑衣人擄錯人，一切都是誤會一場，不過警方對兩人說法存疑，仍在持續調查中。