小黃司機只想賺錢 撞車辯對方車沒事肇逃

2019-03-03 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市林姓計程車司機倒車時不慎撞到後方李女愛車，林急著載客賺錢，下車見對方車輛「沒甚麼車損」，直接載乘客離開。李女見愛車好端端停在路旁，左側車身、車燈卻毀損，氣得報警。

警方請林姓司機到案說明，林辯稱撞到後他有下車查看，但見對方「沒甚麼車損」，才會離開。警方聽後搖頭直言，計程車司機應該有專業判斷與更高的道德標準，怎能肇事逃逸？警詢後前天將林男依肇事逃逸罪嫌函送。

台中市警局第三分局第三交通分隊今指出，上月21日李女將愛車停放在東區振興路上到附近用餐，未料取車時發現愛車左側車身與車燈傷痕累累，氣得報警。

警方調閱監視器發現，肇事車輛竟是一輛計程車，掌握車牌號碼及駕駛人後，前天請林男(39歲)到案說明。林姓司機辯稱，當時他從事故地點倒車，客人稱後方沒車，倒車雷達也沒有響，直到感覺撞到東西才下車查看，見對方「沒什麼車損」，才會開車離去。

警方從監視器中發現，林姓司機倒車時以為「無後顧之憂」，車速雖慢，卻在完全未踩煞車的情況下直接撞上後車，讓李姓車主靜止不動的自小客重重地搖晃了數下。