老婦迷途走失一夜 校園內被尋獲半身浸水中

2019-03-03 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市信義警分局吳興街派出所員警蔡知帆、徐敬堯、朱詩涵，日前備勤時，有男子到派出所，聲稱自己母親患有精神疾病多年，已經一晚沒有回家休息，民眾擔心她獨自一人在外恐有危難，便請求警方協助找尋，警方陪同陳姓男子調閱轄內路口監視器畫面，察看是否有陳母的相關行向、路徑。

警方調閱轄內監視器發現陳母獨自一人走入吳興國小內，沒查到後續行蹤，因此推測陳母就在吳興國小某處，警方與警衛及陳姓男子，在吳興國小警衛室調閱監視畫面，朱、徐姓警員和校方人員在學校四處尋找。

一開始搜尋校園各處並沒有發現陳母行蹤。最後，警方與校方鍥而不捨，再次調閱監視器，發現陳母走到校內中正樓就再無其他行蹤影像，警方再次會同校方警衛到中正樓逐層仔細找尋，並在地下室抽水機機房內尋獲陳母。

警方發現陳母時，陳母意識模糊且胸部以下浸在機房內儲水池中，無法自行脫困，警方擔心陳母有失溫危險，確認陳母生命徵象及意識後，隨即將陳母拉出儲水池外並撥打119送醫。家屬趕到醫院急診室探望母親，並深深感謝3位員警及校方人員協助，所幸及早發現和不厭其煩地再次搜尋，即時挽救一條寶貴生命。