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老婦迷途走失一夜 校園內被尋獲半身浸水中

2019-03-03 12:46聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市信義警分局吳興街派出所員警蔡知帆、徐敬堯、朱詩涵，日前備勤時，有男子到派出所，聲稱自己母親患有精神疾病多年，已經一晚沒有回家休息，民眾擔心她獨自一人在外恐有危難，便請求警方協助找尋，警方陪同陳姓男子調閱轄內路口監視器畫面，察看是否有陳母的相關行向、路徑。

警方調閱轄內監視器發現陳母獨自一人走入吳興國小內，沒查到後續行蹤，因此推測陳母就在吳興國小某處，警方與警衛及陳姓男子，在吳興國小警衛室調閱監視畫面，朱、徐姓警員和校方人員在學校四處尋找。

一開始搜尋校園各處並沒有發現陳母行蹤。最後，警方與校方鍥而不捨，再次調閱監視器，發現陳母走到校內中正樓就再無其他行蹤影像，警方再次會同校方警衛到中正樓逐層仔細找尋，並在地下室抽水機機房內尋獲陳母。

警方發現陳母時，陳母意識模糊且胸部以下浸在機房內儲水池中，無法自行脫困，警方擔心陳母有失溫危險，確認陳母生命徵象及意識後，隨即將陳母拉出儲水池外並撥打119送醫。家屬趕到醫院急診室探望母親，並深深感謝3位員警及校方人員協助，所幸及早發現和不厭其煩地再次搜尋，即時挽救一條寶貴生命。

警方呼籲，家中年邁或失智長輩外出時，多加留意長者動向，避免長輩迷途走失，並要留下聯絡方式放在識別證中隨身攜帶，才能迅速聯繫。或者民眾可親自到社會局申請防止老人走失的手環及自行訂製識別手環，讓警方能迅速的通知家屬。

警方找到迷路的陳姓老婦。圖/記者廖炳棋翻攝
警方找到迷路的陳姓老婦。圖/記者廖炳棋翻攝
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警方找到迷路的陳姓老婦。圖/記者廖炳棋翻攝
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