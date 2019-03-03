14歲少女下海賣淫 一毛錢都沒拿到告皮條客

2019-03-03 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



14歲少女下海接客，賺得1萬2000元卻一毛都沒拿到。示意圖／ingimage 分享 facebook 吳姓男子2017年6月得知1名14歲少女想找工作，竟建議她去接客賣淫，協助她拍裸照後再由另名翁姓男子刊登色情網站，後來少女陸續和3名男客性交、過夜，賺來的1萬2000元卻遭吳、翁私吞，她不甘受騙告知社工，檢方偵結依人口販運防制法、兒少性剝削防制條例等罪嫌起訴2人。

檢警調查，這名國中少女曾因家庭因素被強制安置，但她逃離機構結交吳男（38歲）後，就和他說自己沒有錢需要找工作謀生，吳就替她安排和翁男（25歲）同住在桃園市的租屋處；但吳、翁卻利用少女年輕識淺、智慮不周，竟意圖營利、媒介她從事性交易。

少女被2人哄得團團轉，以為這樣就能快速賺到錢，就同意先脫光衣服讓吳拍裸照，再由翁刊登到色情網站上，並散佈訊息引誘、暗示要從事性交易，直到有男客主動聯繫後，才會報價並約時間地點發生性行為，

去年6、7月間，少女陸續以每個小時3500元、過夜1晚5000元，和3名男客從事性交易，但賺得的1萬2000元她卻遲遲都沒拿到，吳、翁也不斷用各種理由搪塞推託，她不甘白白付出肉體，只好返回安置處所向社工告知，並指認2人要她賣身。

檢方傳訊時，吳坦承將少女引薦給翁，還說對方是未成年，也知道翁都會在LINE張貼訊息，以招攬嫖客、介紹小姐等色情廣告，翁男也坦承清楚少女未滿18歲，有刊登她的裸照招攬性交易等，檢方勘驗少女照片，確認她外貌仍有稚氣，顯然是未成年人。

檢方認為，吳、翁通聯紀錄上明顯還有許多媒介性交易紀錄，認定犯嫌明確，偵查終結依人口販運防制法、兒少性剝削防制條例等罪嫌起訴2人。