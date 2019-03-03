老翁深夜被撞骨頭外露 斷裂後照鏡殼成追肇逃車線索

2019-03-03 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣一名年約8旬的李姓老翁，上月26日深夜發生車禍，左腳脛骨斷裂，躺臥在路旁骨頭外露，動彈不得，但肇事車輛卻不見蹤影，所幸橫山警方鍥而不捨的追查，用現場遺留的斷裂銀色後照鏡，逐一比對沿線監視器畫面，終於找到肇事的黃姓車主，全案以肇事逃逸罪嫌函送新竹地檢，李姓老翁的妹妹與姪女也親自到橫山派出所表達謝意。

橫山派出所警員宋爾凡、徐振程，上月26日晚上執行巡邏勤務中，接到民眾報案，指出新興街、中豐路二段路口發生車禍，一位年近80歲李姓老翁深夜遭撞擊，造成左腳脛骨斷裂開放性骨折，老翁躺臥路旁骨頭外露，卻沒有看到肇事車輛，員警立即聯繫119將老翁送醫。由於老翁獨居，也不清楚親友住址，只能請所內同仁協尋老翁住外地的親屬，並立即展開一連串偵辦。

警方指出，現場僅遺留一個疑似斷裂的銀色後照鏡殼，為了抓到肇事駕駛，警員宋爾凡不厭其煩調閱富林路、中豐路口至事發沿線的20多個監視器畫面，逐一比對後發現車禍當時，正好有2輛銀色自小客車經過該路段。