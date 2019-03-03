老翁深夜被撞骨頭外露 斷裂後照鏡殼成追肇逃車線索
新竹縣一名年約8旬的李姓老翁，上月26日深夜發生車禍，左腳脛骨斷裂，躺臥在路旁骨頭外露，動彈不得，但肇事車輛卻不見蹤影，所幸橫山警方鍥而不捨的追查，用現場遺留的斷裂銀色後照鏡，逐一比對沿線監視器畫面，終於找到肇事的黃姓車主，全案以肇事逃逸罪嫌函送新竹地檢，李姓老翁的妹妹與姪女也親自到橫山派出所表達謝意。
橫山派出所警員宋爾凡、徐振程，上月26日晚上執行巡邏勤務中，接到民眾報案，指出新興街、中豐路二段路口發生車禍，一位年近80歲李姓老翁深夜遭撞擊，造成左腳脛骨斷裂開放性骨折，老翁躺臥路旁骨頭外露，卻沒有看到肇事車輛，員警立即聯繫119將老翁送醫。由於老翁獨居，也不清楚親友住址，只能請所內同仁協尋老翁住外地的親屬，並立即展開一連串偵辦。
警方指出，現場僅遺留一個疑似斷裂的銀色後照鏡殼，為了抓到肇事駕駛，警員宋爾凡不厭其煩調閱富林路、中豐路口至事發沿線的20多個監視器畫面，逐一比對後發現車禍當時，正好有2輛銀色自小客車經過該路段。
經警方深入了解追查涉案可能後，隔日再尋求緊鄰路旁民宅監視器，確定涉案車輛車型，再透過警用車辨系統交叉比對下，確認車牌號碼、顏色後，警方前往該車車主住宅處探查，果然發現涉案銀色自小客車，車右後照鏡殼有斷裂缺損。看到警方找上門來，涉案黃姓車主也坦承自己開車撞人後逕自離去，全案以法函送新竹地檢署偵辦。
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