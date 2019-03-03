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北部空品紅通通！ 最糟竟在北市古亭區

新店大貨車衝出邊坡卡竹林 兩人受傷送醫

2019-03-03 09:36中央社 新北3日電

新北警消今天上午7時獲報，載送鷹架的大貨車行經新店區灣潭路時意外衝出邊坡並滑落在竹林內，警消前往搶救，駕駛左腳開放性傷口，副駕駛座的婦人頭部擦傷，2人皆意識清醒送往新店耕莘醫院治療。

新北
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