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影／遏止街頭暴力 高市警展現鐵腕臨檢

2019-03-03 03:57聯合報 記者劉星君╱即時報導

228連假期間，台中、新北等地發生多起街頭聚眾滋事鬥毆事件，警政署陳家欽要求強力執法，高市警局貫徹警政署強力執法立場，今動員強勢警力，在新興分局、苓雅分局等，針對轄區舞廳、酒店KTV等娛樂場所，規劃臨檢掃蕩，預防滋事。

高市新興警分局今凌晨12點，結合保大特勤中隊、刑警大隊，出動警力10車、60人次針對轄內四家大型娛樂場所，包括凱渥、美麗華、太子與麗緻金典，警方臨檢時，酒店小姐見警方上門，看到現場媒體時，酒店小姐拜託不要拍她，怕被媽媽發現，也有酒店小姐用包包、雙手遮臉，現場配合警方臨檢。

警方臨檢時，酒店小姐穿的火辣，爆乳、深Ｖ，短裙，警方在店家逐層逐樓盤查，店內包廂所有人拿出證件給警方核對身分，也有顧客看到警方臨檢，面露不耐。

新興分局長戴台捷說，面對街頭聚眾鬥毆事件，帶班幹部到場要有強勢作為，落實勤務，依法嚴辦，日前前金分駐所處理轄區打架事件，現場員警下令，將現場人員全部帶回，展現警方強勢作為。

新興分局偵查隊長王春生說，警方未來處理街頭聚眾鬥毆滋事的案件，會越來越強硬，回應民衆對社會治安期待。

高市警察局長李永癸宣示警方鐵腕掃蕩、維護治安決心，針對滋事份子絕對依法究辦；警方持續依據大數據分析，規劃擴大臨檢外，更編組快速打擊警網，在夜間至深夜負起維謢轄內治安，針對轄內飲酒滋事等娛樂場所採取威力臨檢掃蕩，宣示警方強勢執法決心。

高市新興警分局結合保安大隊特勤中隊與刑警大隊警力，今凌晨針對轄區治安疑慮及易滋事...
高市新興警分局結合保安大隊特勤中隊與刑警大隊警力，今凌晨針對轄區治安疑慮及易滋事大型娛樂場所展開臨檢，逐層逐樓盤查，店內包廂所有人須提出證件供警方查核。記者劉星君／攝影
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高市新興警分局結合保安大隊特勤中隊與刑警大隊警力，今凌晨針對轄區治安疑慮及易滋事...
高市新興警分局結合保安大隊特勤中隊與刑警大隊警力，今凌晨針對轄區治安疑慮及易滋事大型娛樂場所展開臨檢，逐層逐樓盤查，店內包廂所有人須提出證件供警方查核。記者劉星君／攝影
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高市新興警分局結合保安大隊特勤中隊與刑警大隊警力，今凌晨針對轄區治安疑慮及易滋事...
高市新興警分局結合保安大隊特勤中隊與刑警大隊警力，今凌晨針對轄區治安疑慮及易滋事大型娛樂場所展開臨檢，逐層逐樓盤查，店內包廂所有人須提出證件供警方查核。記者劉星君／攝影
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高市新興警分局長戴台捷期勉同仁面對街頭鬥毆事件，展現強力執法決心。記者劉星君／攝...
高市新興警分局長戴台捷期勉同仁面對街頭鬥毆事件，展現強力執法決心。記者劉星君／攝影
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高市新興警分局結合保安大隊特勤中隊與刑警大隊警力，今凌晨針對轄區治安疑慮及易滋事...
高市新興警分局結合保安大隊特勤中隊與刑警大隊警力，今凌晨針對轄區治安疑慮及易滋事大型娛樂場所展開臨檢，逐層逐樓盤查，店內包廂所有人須提出證件供警方查核。記者劉星君／攝影
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高市新興警分局結合保安大隊特勤中隊與刑警大隊警力，今凌晨針對轄區治安疑慮及易滋事大型娛樂場所展開臨檢，逐層逐樓盤查，店內包廂所有人須提出證件供警方查核。記者劉星君／攝影
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高市新興警分局結合保安大隊特勤中隊與刑警大隊警力，今凌晨針對轄區治安疑慮及易滋事大型娛樂場所展開臨檢，逐層逐樓盤查，店內包廂所有人須提出證件供警方查核。記者劉星君／攝影
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高市新興警分局結合保安大隊特勤中隊與刑警大隊警力，今凌晨針對轄區治安疑慮及易滋事大型娛樂場所展開臨檢，逐層逐樓盤查，店內包廂所有人須提出證件供警方查核。記者劉星君／攝影
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高市新興警分局結合保安大隊特勤中隊與刑警大隊警力，今凌晨針對轄區治安疑慮及易滋事大型娛樂場所展開臨檢，逐層逐樓盤查，店內包廂所有人須提出證件供警方查核。記者劉星君／攝影
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高市新興警分局結合保安大隊特勤中隊與刑警大隊警力，今凌晨針對轄區治安疑慮及易滋事大型娛樂場所展開臨檢，逐層逐樓盤查，店內包廂所有人須提出證件供警方查核。記者劉星君／攝影
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高市新興警分局結合保安大隊特勤中隊與刑警大隊警力，今凌晨針對轄區治安疑慮及易滋事大型娛樂場所展開臨檢，逐層逐樓盤查，店內包廂所有人須提出證件供警方查核。記者劉星君／攝影
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