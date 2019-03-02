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70歲婦人疑生前遭虐陳屍家中 女兒警局偵詢中

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影／兩正妹見義勇為 小黃司機困車內消防員破窗救出

2019-03-02 23:34聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市一名計程車司機今晚10點多，開車到基隆市政府旁信二、義一路口時，因有插鼻胃管突身體不適，意識模糊困車內，車子動也不動。剛好下班經過的兩名互不認識的正妹看到，一起上前查探，發現異狀趕緊報警。消防人員趕至破窗將司機及時救出，送醫救治中，圍觀路人讚兩女見義勇為。

在附近上班的王品媁說，她當時剛好下班經過路口憲兵隊前，看到一輛計程車停在停等線後，但綠燈亮了也沒有開動，很奇怪，後方的車一直叭也沒動，都繞開計程車往前開，車流受阻，但當時都沒有駕駛有下車查看，就一直叭計程車。她觀察了一陣子，覺得不太對勁，剛好鄭玟君也經過，兩人就一起上前查探。

鄭玟君表示，她當時是看到計程車不動，一開始以為他在滑手機，後來才發現他有插鼻胃管，但一看發現他已經意識不清了，很危險，就趕快報案，並跑到憲兵隊前求助，憲兵隊的人馬上衝到計程車後面管制交通，避免後車追撞發生危險。

員警和消防隊立即趕至現場，現場消防隊員表示，當時發現司機已經意識模糊，已叫不醒，立即破窗將他救出，抬送部立基隆醫院急救。消防局說，司機因有插鼻胃管，有出血的情況，目前還在醫院救治，原因還要調查。

消防人員救人時，有不少民眾聚集圍觀，一名李姓路人說，後方車子都只有一直按喇叭，但兩名正妹很好心，不認識還一起上前關心，「見義勇為很讚啦」。兩女則說，沒有什麼，幫忙是應該的，不過，她們倆也不認識，員警和消防隊員配合得很好，馬上救人出來。

基隆市一名計程車司機今晚10點多，開車到基隆市政府旁信二、義一路口時，因有插鼻胃...
基隆市一名計程車司機今晚10點多，開車到基隆市政府旁信二、義一路口時，因有插鼻胃管突身體不適，意識模糊，消防人員破窗救出送醫。記者游明煌／攝影
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剛好下班經過的王品媁（右）、鄭玟君，發現異狀趕緊報警。消防人員趕至破窗將司機及時...
剛好下班經過的王品媁（右）、鄭玟君，發現異狀趕緊報警。消防人員趕至破窗將司機及時救出送醫救治，圍觀路人讚兩女見義勇為。記者游明煌／攝影
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基隆市一名計程車司機今晚10點多，開車到基隆市政府旁信二、義一路口時，因有插鼻胃...
基隆市一名計程車司機今晚10點多，開車到基隆市政府旁信二、義一路口時，因有插鼻胃管突身體不適，意識模糊，消防人員破窗救出送醫。記者游明煌／攝影
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計程車基隆憲兵
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