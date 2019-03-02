無照運將3度酒駕 肇逃10公里給警追

2019-03-02 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱高雄報導



吳姓男子發生車禍，車內安全氣囊爆開，一度昏睡，警方破窗時，吳驚醒開車逃逸。 記者劉星君／攝影 分享 facebook

因酒駕被吊銷駕照的吳姓男子昨凌晨開著計程車，撞上前方停紅燈的汽車，被撞蔡姓女駕駛報警，吳驚醒後開車逃跑，警方在市區追逐十多公里壓制逮捕，酒測值高達零點七五毫克，吳還辱罵警方。高雄地檢署訊後以吳為酒駕累犯且涉肇事逃逸，有逃亡之虞，向法院聲請羈押，但法官裁定三萬元交保。

高市苓雅分局福德二路派出所昨天凌晨兩點五十分獲報，在建國一路高速公路涵洞有車禍，員警到達現場，蔡姓婦人（四十五歲）帶著六歲女兒在路旁等候，蔡姓婦人稱，原本在停等紅燈，計程車從後方追撞她的汽車後，一直停在路中。

警方查看計程車發現，駕駛座上的安全氣囊全數爆開，吳姓男駕駛（五十五歲，酒駕前科）躺在車內，警方在車外大聲拍打呼叫吳都沒回應，擔心吳有生命危險，決定擊破車窗；吳被驚醒後，不願下車，竟開車逃離，警方尾隨後方，通報支援警力攔截圍捕。

新興分局、保安警察大隊加入圍捕，吳仍高速行駛，還企圖碰撞前來支援圍捕的警力車輛，不僅多次闖紅燈、高速駛入狹小巷弄，還閃過警方路檢點。警方追捕十五分鐘後，吳最後開到漢神百貨對面停車場，吳仍拒下車，警方用破窗器破壞車窗，拉下吳壓制逮捕。吳落網後，還以五字經、不堪字眼辱罵警方。

警方追捕酒駕肇逃吳姓男子，將吳逼到巷弄間停車場，拉下車壓制逮捕。 記者劉星君／翻攝 分享 facebook

警方調查，吳姓男子在八年前因酒駕案件遭吊銷駕照，昨天是他第三次酒駕。吳稱，計程車是跟朋友借來的，但警方調查，計程車是車行所有，將通知車行負責人到案說明；吳涉犯肇事逃逸罪、公共危險罪與妨害公務罪，另違反道路交通管理處罰條例的無照駕駛、且未領有計程車執照，將依法舉發開單。