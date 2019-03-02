親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
靈堂上課阻酒駕
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

海巡特勤跨國緝凶 穩鵬號劫船殺人菲籍大副抓到了

無照運將3度酒駕 肇逃10公里給警追

2019-03-02 23:56聯合報 記者劉星君╱高雄報導

吳姓男子發生車禍，車內安全氣囊爆開，一度昏睡，警方破窗時，吳驚醒開車逃逸。 記者...
吳姓男子發生車禍，車內安全氣囊爆開，一度昏睡，警方破窗時，吳驚醒開車逃逸。 記者劉星君／攝影
分享

酒駕被吊銷駕照的吳姓男子昨凌晨開著計程車，撞上前方停紅燈的汽車，被撞蔡姓女駕駛報警，吳驚醒後開車逃跑，警方在市區追逐十多公里壓制逮捕，酒測值高達零點七五毫克，吳還辱罵警方。高雄地檢署訊後以吳為酒駕累犯且涉肇事逃逸，有逃亡之虞，向法院聲請羈押，但法官裁定三萬元交保。

高市苓雅分局福德二路派出所昨天凌晨兩點五十分獲報，在建國一路高速公路涵洞有車禍，員警到達現場，蔡姓婦人（四十五歲）帶著六歲女兒在路旁等候，蔡姓婦人稱，原本在停等紅燈，計程車從後方追撞她的汽車後，一直停在路中。

警方查看計程車發現，駕駛座上的安全氣囊全數爆開，吳姓男駕駛（五十五歲，酒駕前科）躺在車內，警方在車外大聲拍打呼叫吳都沒回應，擔心吳有生命危險，決定擊破車窗；吳被驚醒後，不願下車，竟開車逃離，警方尾隨後方，通報支援警力攔截圍捕。

新興分局、保安警察大隊加入圍捕，吳仍高速行駛，還企圖碰撞前來支援圍捕的警力車輛，不僅多次闖紅燈、高速駛入狹小巷弄，還閃過警方路檢點。警方追捕十五分鐘後，吳最後開到漢神百貨對面停車場，吳仍拒下車，警方用破窗器破壞車窗，拉下吳壓制逮捕。吳落網後，還以五字經、不堪字眼辱罵警方。

警方追捕酒駕肇逃吳姓男子，將吳逼到巷弄間停車場，拉下車壓制逮捕。 記者劉星君／翻...
警方追捕酒駕肇逃吳姓男子，將吳逼到巷弄間停車場，拉下車壓制逮捕。 記者劉星君／翻攝
分享

警方調查，吳姓男子在八年前因酒駕案件遭吊銷駕照，昨天是他第三次酒駕。吳稱，計程車是跟朋友借來的，但警方調查，計程車是車行所有，將通知車行負責人到案說明；吳涉犯肇事逃逸罪、公共危險罪與妨害公務罪，另違反道路交通管理處罰條例的無照駕駛、且未領有計程車執照，將依法舉發開單。

計程車酒駕駕照
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

影／兩正妹見義勇為 小黃司機困車內消防員破窗救出

2019-03-02 23:34

比特犬咬死小黑遭肉搜 飼主深夜貼文致歉

2019-03-02 23:06

暖警曲膝關懷跌坐老婦 民眾告白「超帥超有愛」

2019-03-02 22:44

影／怎樣的垃圾山大火 燒了9小時深夜還在燒

2019-03-02 22:08

丟菸蒂挨罵又被告竊盜 男子為報復竟連續縱火

2019-03-02 20:17

懷疑女友被勾搭 蘆洲男子把人押上山狂毆

2019-03-02 20:09

凶狠比特犬狂咬 小黑狗淒厲哀叫半小時慘死

2019-03-02 20:06

影／男子新北光復大橋跳水 已送醫插管身分待查

2019-03-02 19:27

「太座要我買槍當她隨扈」 栽槍不成罪加一等

2019-03-02 19:22

海象不佳！ 台灣沿海船舶擱淺 所幸無人受傷

2019-03-02 19:09

比特犬又鬧事！ 咬傷小黃又咬死小黑

2019-03-02 18:57

北市內湖路民宅火警 破門救出一名男性

2019-03-02 18:40

超速33公里攔查不停 駕駛多噴2萬罰款

2019-03-02 18:27

21年老車爆胎停北宜路邊 突冒火自燃幾乎全毀

2019-03-02 17:51

美籍男子酒醉就跑警所咆哮 飆罵女警「婊子」

2019-03-02 17:30

導航到阿里山舊路車輛懸空 警方籲到山區勿盲信導航

2019-03-02 16:22

西門町夾娃娃機台竟有電子煙 國健署：抓到一定罰

2019-03-02 16:20

野柳台籍漁工修燈具落海 船長跳海救起送醫不治

2019-03-02 16:04

好記！「喝得醉醉、撞得碎碎」 警方十大另類交通標語

2019-03-02 15:49

怪男闖超商「開酒直接喝」 店長氣炸：不只一次

2019-03-02 15:25

影╱利用別人愛心行竊 女無業專偷捐款箱

2019-03-02 15:17

不爽屢遭前男友毆打 女撂人追砍復仇

2019-03-02 14:52

八里渡船頭商家製麵傳意外 員工被機器夾到手掌

2019-03-02 14:29

輔大實驗室發生火警 所幸及時撲滅未釀嚴重災害

2019-03-02 14:27

新北萬里野柳漁港一男落水 救起送醫無生命跡象

2019-03-02 14:27

老翁與親友不合獨居祖厝 死一個月屍體飄惡臭無人知

2019-03-02 14:02

觀光客猴硐撞死貓竟揚長而去 飼主：實在太惡劣

2019-03-02 13:39

交通違規數據大解密 超速竟然不是第一名！

2019-03-02 13:37

影╱幼童衝出馬路險遭機車輾過 騎士摔傷要求道歉賠償

2019-03-02 13:21

阿里山風景區象山火災 今天中午終於完全熄滅

2019-03-02 13:09

雲林旅行團遊覽車自燃 10多分鐘撲滅無人傷亡

2019-03-02 13:08

影╱計程車司機酒駕肇逃 警深夜大緝捕狂追10公里

2019-03-02 12:31

印傭在台中老闆家上廁所昏倒 送醫成冰冷遺體

2019-03-02 12:28

影╱一起喝酒鬧起來要互毆 警察奉送大外割加辣椒水

2019-03-02 11:30

婆婆防媳如防賊 這些做法砸婚姻

2019-03-02 11:06

網路買鞋起糾紛 三重凌晨9人當街互毆打破頭

2019-03-02 10:37

高職輟學生遭逼下跪唱國歌 被打到骨折

2019-03-02 10:24

金山磺港浴池裸湯區時鐘竟被偷 網友：給他送鐘

2019-03-02 10:15

影╱這種斜切騎法很危險 被撞告人肇事逃逸惹官司

2019-03-02 10:13
看更多

熱門文章

凶狠比特犬狂咬 小黑狗淒厲哀叫半小時慘死

2019-03-02 20:06

影／來台被欺負「飯倒身上」 越南女孩：想和台灣人做朋友

2019-03-02 21:15

長腿正妹穿熱褲騎重機 他不超車竟釣出本尊回應

2019-03-02 19:44

情侶涉嬰屍案 女友父親：女兒昔日曾墮胎

2019-03-02 15:51

控雇主每周從背後上4次 老闆：她都說沒關係

2019-03-02 11:42

死亡車禍聯結車司機遭起訴 機車逆向判無罪

2019-03-02 17:01

男師外遇女學生竟稱「先跟她結婚再離婚娶妳」

2019-03-02 08:58

雲林旅行團遊覽車自燃 10多分鐘撲滅無人傷亡

2019-03-02 13:08

70歲婦人疑生前遭虐陳屍家中 女兒警局偵訊中

2019-03-02 22:43

水電工第7次酒駕被抓 法官重判1年2月

2019-03-02 09:57

比特犬咬死小黑遭肉搜 飼主深夜貼文致歉

2019-03-02 23:06

影／警署下令強力執法禁鬥毆 員警「大外割」逮屁孩

2019-03-02 21:01

海巡特勤跨國緝凶 穩鵬號劫船殺人菲籍大副抓到了

2019-03-03 00:02

奧客領貨不給證件 態度囂張嗆店員「不能兇你？」

2019-03-02 10:46

洗車撿到錄影筆 結果竟害一場婚事告吹

2019-03-02 18:26

藥頭免費供毒硬上妹 未遇強力反抗獲判無罪

2019-03-02 03:19

情侶涉嬰屍案 男友老父：現在比什麼人都煩

2019-03-02 14:19

帶未成年少女上旅館上演活春宮 男子判刑5個月

2019-03-02 13:08

變態丈夫在小孩旁邊性侵妻子 辯稱「激烈性愛」

2019-03-02 17:29

影╱幼童衝出馬路險遭機車輾過 騎士摔傷要求道歉賠償

2019-03-02 13:21

震撼教育嚇阻累犯！酒駕道安講習月初到「靈堂」上課

2019-03-02 17:16

觀光客猴硐撞死貓竟揚長而去 飼主：實在太惡劣

2019-03-02 13:39

輔大實驗室發生火警 所幸及時撲滅未釀嚴重災害

2019-03-02 14:27

疑涉嬰屍案 星籍情侶回國多日未返家

2019-03-02 12:02

228連假全國鬥毆頻傳 警署長下令「強勢執法」

2019-03-02 15:16

影╱這種斜切騎法很危險 被撞告人肇事逃逸惹官司

2019-03-02 10:13

酒駕道安講習 推動殯儀館布置靈堂上課

2019-03-02 14:09

工人騎樓休息卻遭保全驅趕 她控：沒工人哪來房子？

2019-03-02 13:07

影／兩正妹見義勇為 小黃司機困車內消防員破窗救出

2019-03-02 23:34

影／怎樣的垃圾山大火 燒了9小時深夜還在燒

2019-03-02 22:08

21年老車爆胎停北宜路邊 突冒火自燃幾乎全毀

2019-03-02 17:51

陳詩欣情牽男戰友遭夫控外遇 判賠30萬撤回上訴

2019-03-02 16:20

比特犬又鬧事！ 咬傷小黃又咬死小黑

2019-03-02 18:57

情侶女嬰棄屍案 星國警方展開初步了解

2019-03-02 17:40

星國情侶涉女嬰棄屍案 男友神隱超過2天

2019-03-02 20:56

印傭在台中老闆家上廁所昏倒 送醫成冰冷遺體

2019-03-02 12:28

暖警曲膝關懷跌坐老婦 民眾告白「超帥超有愛」

2019-03-02 22:44

阿里山區象山大火燃燒1天1夜 清晨火滅了

2019-03-02 08:03

靈堂上課防酒駕累犯？學者：連坐處罰朋友最有效

2019-03-02 19:02

飲水機前跌倒索溫泉業者200萬 法官點出這事實判免賠

2019-03-02 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top