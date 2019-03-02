比特犬咬死小黑遭肉搜 飼主深夜貼文致歉

2019-03-02 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣信義鄉今天發生比特犬咬死小黑狗，過程被目擊者拍照在臉書貼文，小黑狗哀嚎慘死血跡斑斑，飼主卻只說「不小心讓狗跑出來」引發眾怒。網友肉搜飼養比特犬的苦茶油業者，業者深夜在臉書粉絲頁貼文致歉，承認管教失當，將向小黑飼主致歉賠償。

但網友不領情，留言質疑「這次人家爆料了才寫這些！算什麼覺得抱歉？是怕到了才抱歉？」也有民眾認為，依照動物保護法，具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施，飼主明知比特犬攻擊性強，卻沒有加上口罩防護，導致小黑慘死，應負起最大責任。

業者貼文如下：

今天真的很抱歉發生這種事，造成大家的恐慌及憤怒，是我們飼主管教失當，

今天老闆方面沒第一時間了解狀況，讓人感受到有卸責之嫌是我們的失責。

因發生事情當下老闆未第一時間接到通知，當接到電話時要與對方飼主聯繫，對方飼主已在休息，但我們明日一定會積極接洽並致上歉意，後續也會積極與對方飼主商討賠償相關事宜。

比特犬也已先移至別處安置，待大哥回國後也會將比特犬移至別處飼養，避免再發生憾事。