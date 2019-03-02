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70歲婦人疑生前遭虐陳屍家中 女兒警局偵詢中

「飯倒身上、滾回越南」 她落淚：想和台灣人做朋友

暖警曲膝關懷跌坐老婦 民眾告白「超帥超有愛」

2019-03-02 22:44聯合報 記者邵心杰╱即時報導

「不認識的學長，你超帥超有愛的啦！」有民眾日前路過台南市中西區民生路及忠義路電信局轉角，赫然發現竟有警察曲膝蹲在路旁，關懷跌坐地上的老婦人，瞬間被台南暖警的義行電到，po上臉書社群《告白警察 》，引發回響；市警二分局民權所警員魏竹延從同仁口中得知訊息，紅著臉說「這不過是舉手之勞而已」。

這起為民服務案件發生於2月25日上午8時58分，警方接獲110報案，該路口有一婦人跌坐在忠義路電信局轉角處，民權派出所警員魏竹延受理後，主動前往現場了解狀況。他看到婦人跌坐在路上，直接曲膝蹲下來，趨前詢問對方有無受傷，需不需要就醫及相關資訊。

魏得知老婦人姓鄭，家住安南區，雖沒大礙，但行動似乎不太方便，回報派出所，因值勤的緣故，由另名警員陳祥志直接載她回到安南區住家，看到老婦人安然到家，家人再三致謝，直呼「揪感心」。

專34期的魏竹延，去年10月19日才剛分發到台南，從同仁口中得知自己被路過民眾拍到，po上臉書社群《告白警察 》，喻為台南暖警大力推薦，「不認識的學長，你超帥超有愛的啦！」，未婚的他也覺得不好意思，紅著臉說「這不過是舉手之勞而已」。

民眾紛紛留言「真的超有愛，推推」、「台南市暖警」，也民眾說「 人帥真好」、「夠暖就推」，果然在社群引發回響。

台南市警二分局民權派出所警員魏竹延曲膝蹲在路旁，關懷跌坐地上的老婦人，被路過民眾...
台南市警二分局民權派出所警員魏竹延曲膝蹲在路旁，關懷跌坐地上的老婦人，被路過民眾拍下，po上《告白警察》。圖／翻拍自《告白警察》
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