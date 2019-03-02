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凶狠比特犬狂咬 小黑狗淒厲哀叫半小時慘死

2019-03-02 20:06聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣信義鄉今天上午傳出比特犬攻擊事件，梅子夢工廠對面工廠飼養的比特犬掙脫鎖鍊，跑到夢工廠停車場咬住居民飼養的黑狗「小黑」頸部，夢工廠3名員工拿掃把、柺杖想分開兩隻狗卻沒有用，小黑不斷淒厲哀嚎，地面血跡斑斑，讓人觸目驚心，半小時後比特犬才被飼主拉開，但小黑已慘死。

居民說，這隻黃色比特犬不是首次行凶，去年曾兩度攻擊當地黃狗「小馬」，幸好都被民眾搶救，但小馬身上傷勢嚴重，沒想到這次竟然咬死小黑狗。飼主把比特犬帶回時，只說「不小心讓狗跑出來」，讓目擊者更氣憤，痛批黑狗被咬慘叫哀嚎難道沒聽到，梅子夢工廠遊客很多，萬一攻擊兒童怎麼辦？

比特犬個性凶猛，攻擊性強外，還有驚人的耐力及咬合力，常被飼養作為鬥狗犬，國外還曾有咬死飼主及嬰兒案例。今天上午梅子夢工廠員工看到對面的黃色比特犬衝到停車場，一下就咬住小黑的頸部，小黑雖然奮力掙扎，甚至3名員工援救仍難逃死劫。

目擊民眾將比特犬攻擊小黑過程貼在臉書「爆料公社」，強調「小馬是流浪狗、小黑是隔壁老伯養的老狗，對面的比特犬跑來咬狗，已經是第三次了，兩次把小馬從鬼門關門口拉回來，但這次咬的小黑拉不回來了⋯」，比特犬的主人從頭到尾都沒出面連一句道歉也沒有！每次都說因為比特犬掙脫鐵鍊才會跑過來咬狗！這是藉口嗎！？小馬兩次被咬到住院費用也是員工自己募款醫療！

南投縣家畜疾病防治所表示，比特犬攻擊其他狗，民眾發現可通報警方、家畜疾病防治所，依據動保法「飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由、財產或安寧。」可處以最高1萬5000元罰鍰，也將追究比特犬飼主的責任。

南投縣信義鄉比特犬攻擊居民飼養的黑狗，黑狗掙扎哀叫半小時仍慘死，目擊者痛斥比特犬...
南投縣信義鄉比特犬攻擊居民飼養的黑狗，黑狗掙扎哀叫半小時仍慘死，目擊者痛斥比特犬飼主不負責任。圖／翻攝臉書爆料公社
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信義鄉梅子夢工廠比特犬攻擊黑狗，地面留下斑斑血跡，觸目驚心。圖／翻攝臉書爆料公社
信義鄉梅子夢工廠比特犬攻擊黑狗，地面留下斑斑血跡，觸目驚心。圖／翻攝臉書爆料公社
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南投縣信義鄉比特犬攻擊居民飼養的黑狗，黑狗掙扎哀叫半小時仍慘死，目擊者痛斥比特犬...
南投縣信義鄉比特犬攻擊居民飼養的黑狗，黑狗掙扎哀叫半小時仍慘死，目擊者痛斥比特犬飼主不負責任。圖／翻攝臉書爆料公社
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停車場爆料公社動保法
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