北市內湖路民宅火警 破門救出一名男性

2019-03-02 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市內湖路一段411巷9弄一處四層樓民宅，今天晚間6時許傳出火警，消防局初判是一樓起火，據報有人還在屋內，消防人員破門入內，將火勢撲滅，救出一名男性約50歲，意識清楚。