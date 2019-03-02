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21年老車爆胎停北宜路邊 突冒火自燃幾乎全毀

2019-03-02 17:51聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局今天下午1時許獲報，坪林區往宜蘭方向在北宜公路47公里處，因後車輪爆胎，停靠路邊等待救援車輛時，汽車竟突然冒出火煙，還好徐男並不在車上，沒有受傷，消防人員也趕到場將火勢撲滅，至於起火原因有待進一步調查釐清。

警方初步調查，該輛起火的事故汽車，車齡已21年，不明原因起火自燃，因火勢迅速整輛汽車幾乎全毀。駕駛徐姓男子身上並無外傷，因當時情緒頗低落，由救護車送往北市萬芳醫院觀察。

新北市消防局今天下午獲報，坪林區往宜蘭方向在北宜公路47公里處，發生火燒車，迅速...
新北市消防局今天下午獲報，坪林區往宜蘭方向在北宜公路47公里處，發生火燒車，迅速到場撲滅火勢，但該車已燒得幾乎全燬。記者王長鼎／翻攝
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新北市消防局今天下午獲報，坪林區往宜蘭方向在北宜公路47公里處，發生火燒車，迅速...
新北市消防局今天下午獲報，坪林區往宜蘭方向在北宜公路47公里處，發生火燒車，迅速到場撲滅火勢，但該車已燒得幾乎全燬。記者王長鼎／翻攝
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