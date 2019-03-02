北宜公路坪林段火燒車 轎車全焚燬駕駛送醫

2019-03-02 17:17 中央社 新北2日電



30多歲的男性駕駛沒有外傷，意識清醒被送台北市萬芳醫院。聯合報系資料照／記者胡經周攝 分享 facebook

新北市府消防局今天表示，下午將近2時一輛轎車在坪林北宜公路發生火燒車意外，火勢不到半小時撲滅，男駕駛雖然沒有外傷，仍被送往台北市萬芳醫院觀察治療。起火原因待調查。

市府消防局表示，下午1時50分據報，坪林區北宜公路47.9公里處，發生火燒車。一輛紅色轎車停在路旁休息時，不明原因起火燃燒，火勢在下午2時14分熄滅，汽車全被焚燬。

消防局表示，30多歲的男性駕駛沒有外傷，意識清醒被送台北市萬芳醫院。