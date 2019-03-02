北宜公路坪林段火燒車 轎車全焚燬駕駛送醫

相關新聞
輔大實驗室發生火警 所幸及時撲滅未釀嚴重災害2019-03-02 14:27
影╱幼童衝出馬路險遭機車輾過 騎士摔傷要求道歉賠償2019-03-02 13:21
美籍男子酒醉就跑警所咆哮 飆罵女警「婊子」2019-03-02 17:30
導航到阿里山舊路車輛懸空 警方籲到山區勿盲信導航2019-03-02 16:22
西門町夾娃娃機台竟有電子煙 國健署：抓到一定罰2019-03-02 16:20
野柳台籍漁工修燈具落海 船長跳海救起送醫不治2019-03-02 16:04
好記！「喝得醉醉、撞得碎碎」 警方十大另類交通標語2019-03-02 15:49
怪男闖超商「開酒直接喝」 店長氣炸：不只一次2019-03-02 15:25
影╱利用別人愛心行竊 女無業專偷捐款箱2019-03-02 15:17
不爽屢遭前男友毆打 女撂人追砍復仇2019-03-02 14:52
八里渡船頭商家製麵傳意外 員工被機器夾到手掌2019-03-02 14:29
新北萬里野柳漁港一男落水 救起送醫無生命跡象2019-03-02 14:27
老翁與親友不合獨居祖厝 死一個月屍體飄惡臭無人知2019-03-02 14:02
觀光客猴硐撞死貓竟揚長而去 飼主：實在太惡劣2019-03-02 13:39
交通違規數據大解密 超速竟然不是第一名！2019-03-02 13:37
阿里山風景區象山火災 今天中午終於完全熄滅2019-03-02 13:09
雲林旅行團遊覽車自燃 10多分鐘撲滅無人傷亡2019-03-02 13:08
印傭在台中老闆家上廁所昏倒 送醫成冰冷遺體2019-03-02 12:28
影╱一起喝酒鬧起來要互毆 警察奉送大外割加辣椒水2019-03-02 11:30
婆婆防媳如防賊 這些做法砸婚姻2019-03-02 11:06
網路買鞋起糾紛 三重凌晨9人當街互毆打破頭2019-03-02 10:37
高職輟學生遭逼下跪唱國歌 被打到骨折2019-03-02 10:24
金山磺港浴池裸湯區時鐘竟被偷 網友：給他送鐘2019-03-02 10:15
影╱這種斜切騎法很危險 被撞告人肇事逃逸惹官司2019-03-02 10:13
男駕轎車撞電桿重傷 車頭撞爛電桿也撞斷2019-03-02 09:58
阿里山區象山大火燃燒1天1夜 清晨火滅了2019-03-02 08:03
爬千人洞攀繩突斷 困7小時獲救2019-03-02 00:46
改裝惹禍 電動機車騎一半 後輪滾掉2019-03-02 00:46
惡賊闖空門亂丟菸蒂 屋主衰遭火燒厝2019-03-02 00:46
賞花釀悲劇 夫不慎打錯檔 倒車暴衝害妻送命2019-03-02 00:46
疑過彎幅度大 男酒駕撞進超商騎樓連撞2機車2019-03-01 21:39
工人20樓高墜落身亡 工地負責人以900萬和解2019-03-01 20:04
安平休憩碼頭男浮屍 經指紋比對確認身分2019-03-01 19:24
他像耍特技邊騎機車邊吸毒 員警追捕2019-03-01 19:15
貓空賞花夫倒車不慎撞倒妻命危不治 夫崩潰痛哭2019-03-01 18:22
百萬人潮湧進大鵬灣 救護車救人卡車陣2019-03-01 18:04
男學生遊中橫出現高山症 警方急救援2019-03-01 17:35
酒吧黃湯下肚互看不順眼9打1 警出動快打部隊逮10人2019-03-01 16:58
林口瑞樹坑溪發現豬屍 新北追查1嫌疑車2019-03-01 16:36
熱門文章
貓空賞花夫倒車不慎撞倒妻命危不治 夫崩潰痛哭2019-03-01 18:22
情侶涉嬰屍案 女友父親：女兒昔日曾墮胎2019-03-02 15:51
手機接不到電話？你的信用卡可能被盜刷了2019-03-01 23:55
新店女嬰屍案 疑似生母的新加坡籍女子挺肚照曝光2019-03-01 21:37
控雇主每周從背後上4次 老闆：她都說沒關係2019-03-02 11:42
貓空賞花夫倒車不慎撞倒妻 命危搶救中2019-03-01 17:45
新加坡情侶疑涉嬰屍案 否認懷孕生產2019-03-01 19:26
男師外遇女學生竟稱「先跟她結婚再離婚娶妳」2019-03-02 08:58
雲林旅行團遊覽車自燃 10多分鐘撲滅無人傷亡2019-03-02 13:08
水電工第7次酒駕被抓 法官重判1年2月2019-03-02 09:57
藥頭免費供毒硬上妹 未遇強力反抗獲判無罪2019-03-02 03:19
自撞安全島翻車GG 網友歪樓點出照片亮點酸：褲底一包2019-03-01 19:42
安平休憩碼頭男浮屍 經指紋比對確認身分2019-03-01 19:24
女琴師教會收彈琴費 控訴教友假油壓真摸胸2019-03-01 18:05
賞花釀悲劇 夫不慎打錯檔 倒車暴衝害妻送命2019-03-02 00:46
情侶涉嬰屍案 男友老父：現在比什麼人都煩2019-03-02 14:19
帶未成年少女上旅館上演活春宮 男子判刑5個月2019-03-02 13:08
疑涉嬰屍案 星籍情侶回國多日未返家2019-03-02 12:02
工人20樓高墜落身亡 工地負責人以900萬和解2019-03-01 20:04
影╱幼童衝出馬路險遭機車輾過 騎士摔傷要求道歉賠償2019-03-02 13:21
影╱這種斜切騎法很危險 被撞告人肇事逃逸惹官司2019-03-02 10:13
試圖挽救感情 情敵還猛傳訊息 渣男暴怒打女友還硬上2019-03-02 01:43
觀光客猴硐撞死貓竟揚長而去 飼主：實在太惡劣2019-03-02 13:39
男學生遊中橫出現高山症 警方急救援2019-03-01 17:35
助美軍未婚夫救非洲貧童 台女傻當國際詐騙人頭戶2019-03-01 19:12
百萬人潮湧進大鵬灣 救護車救人卡車陣2019-03-01 18:04
輔大實驗室發生火警 所幸及時撲滅未釀嚴重災害2019-03-02 14:27
奧客領貨不給證件 態度囂張嗆店員「不能兇你？」2019-03-02 10:46
酒駕道安講習 推動殯儀館布置靈堂上課2019-03-02 14:09
阿里山區象山大火燃燒1天1夜 清晨火滅了2019-03-02 08:03
惡保母150公分高處重摔女嬰害重殘 上訴求輕判法官不准2019-03-01 18:03
228連假全國鬥毆頻傳 警署長下令「強勢執法」2019-03-02 15:16
新北萬里野柳漁港一男落水 救起送醫無生命跡象2019-03-02 14:27
老夫婦出門買菜老公走失老婆苦等 警兵分3路幫找人2019-03-01 18:08
工人騎樓休息卻遭保全驅趕 她控：沒工人哪來房子？2019-03-02 13:07
不滿友人碎碎念 南投無業男用馬克杯砸死他2019-03-02 12:06
怪男闖超商「開酒直接喝」 店長氣炸：不只一次2019-03-02 15:25
盜刷盛行小額多筆 手機防毒App記得裝2019-03-01 23:54
印傭在台中老闆家上廁所昏倒 送醫成冰冷遺體2019-03-02 12:28
改裝惹禍 電動機車騎一半 後輪滾掉2019-03-02 00:46
留言