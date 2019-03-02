新北萬里野柳漁港一男落水 救起送醫無生命跡象

2019-03-02 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市萬里野柳漁港今天下午發生一起溺水意外，一名50歲男子在野柳漁港內船上，疑整理物品時不慎落水，被救起後由救護車送醫，到院前沒有生命跡象，目前在金山醫院全力搶救中。