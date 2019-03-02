一卡皮箱帶著走 安平第一獅出門防災報你知

2019-03-02 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



228連續假期，台南市安平區長賴青足拎著一卡皮箱，前往轄區「大魚的祝福」最夯的景點，持續宣導防災重要性，她表示，這只創意防災木箱包含地震避難、登革熱及防颱準備三大項目，藉由與民眾互動，加深民眾防災意識與知識。現場民眾直呼「好有趣」。

有鑑於災害發生越趨頻繁，安平區公所特別製作防災木箱，希望民眾平日強化防災意識及知識，防患未然。區公所指出，這只木箱包含三個主要部分，包含地震避難三不－不推，不跑，不說；登革熱三不－不讓(蚊子)進，不讓活，不讓叮，防颱準備三要領，固定門窗、清淤排水、避免外出，藉由口語化的標語，將防災知識落實在生活中。

另木箱有抽籤詩互動的創意，民眾可抽籤詩，回答問題，區公所說，籤詩的背後附有防災小知識，讓這些防災知識，能夠深植人心。

區長賴青足說，這只防災木箱強調一卡皮箱帶著走，可以隨時隨地做防災宣導。安平區防災知識宣導除了落實鄰里社區外，更在轄內各觀光景點快閃行銷，宣導防災知識。她也感謝仲乾國際有限公司董事長吳壽祿拋磚引玉，贊助防災木箱的製作，期盼藉由公私力量的合作，讓防災體系變得更為緊密。