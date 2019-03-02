觀光客猴硐撞死貓竟揚長而去 飼主：實在太惡劣

2019-03-02 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市猴硐每逢假日有很多觀光客來看貓，今天有民眾在「瑞芳大小事」臉書社群貼文，有惡劣觀光客昨天上午9點多，一群人開著2、3輛車急駛經過時弓橋里九芎橋路時，當場把一隻家貓「花花」撞得血肉模糊慘死。飼主相當氣憤說：車子連停都沒有，太惡劣。

花花是侯硐應妙壇主潘政鵬道長與女兒養2年多的家貓，全家人都非常疼愛，就在道壇門口附近被撞死，大家都十分難過。潘政鵬說，觀光客來猴硐看貓，卻撞死家貓，撞到當時聲音很大，大家跑出來看時，車子已揚長而去，連停下都沒有，家貓突慘死觀光客車輪下，讓全家及整條街的鄰居都難以接受。

潘政鵬表示，他對這樣的觀光客極度的厭惡，對待生命是如此，偷貓，偷放養貓層出不窮，他很懷念以前的猴硐，不是現在的猴硐，車多吵雜，人也不安全，「下次面對這開快車的，死的是人嗎？」。

花花原來是流浪貓，很有靈性，潘政鵬的女兒還以貓作畫，就像家庭的一分子，感情很好，如今突然不見了，女兒非常難過。潘政鵬說，花花平時會看車，但昨天的車速實在太快。