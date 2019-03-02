交通違規數據大解密 超速竟然不是第一名！

2019-03-02 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



警政署統計，去年度交通執法中，違規原因以「違規停車」376萬112件（占33.41%）最多，第二名是「違反速率規定行駛」282萬7114件，再來則是「闖紅燈及其他不遵守號誌」136萬6555件，去年度舉發違反道路交通管理事件共1125萬餘件，也較去年增加6.86%。

警政署指出，以車種類別來看，汽車違規662萬餘件，佔近六成最多，機車則是四成，第三名才是250c.c以上重型機車，但是汽機車違規最多是「違規停車」，大型重機則是以「違反速率行駛」的違規最多，佔了55%，反而違規停車才佔20％。

統計指出，至於違規舉發原因與去年比較，以「行人違反規定」增加33.57%、「爭道行駛」增加29.77%及「使用手持式行動電話、電腦」增加10.19%，這三者增幅較多，減少最多的則是「裝載不合規定及拒絕過磅」及「未戴安全帽」。

另外，「酒後駕車」去年度共計10萬1202件，較上年減少2468件，移送法辦件數5萬7826件，也減少3167件。

統計也發現，「使用手持式行動電話、電腦或其他相類功能裝置」的違規中，機車就占83.17%，還有「駕照不合規定及越級駕駛」、「爭道行駛」也是機車族較高。